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رئيس الدولة يعزي الدبيبة وحفتر في ضحايا فيضانات ليبيا

رئيس الدولة يعزي الدبيبة وحفتر في ضحايا فيضانات ليبيا
12 سبتمبر 2023 01:20

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصالين هاتفيين، مع معالي المهندس عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، والمشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، صادق التعازي والمواساة في ضحايا الفيضانات التي شهدتها ليبيا الشقيقة.
كما قدم سموه تعازيه ومواساته إلى الشعب الليبي الشقيق وذوي الضحايا، سائلاً المولى عز وجل الرحمة للضحايا، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.
وأكد سموه، خلال الاتصالين الهاتفيين، تضامن دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب ليبيا وشعبها الشقيق خلال هذه الظروف الصعبة، وتقديم مختلف أشكال الدعم لتعزيز جهود ليبيا في مواجهة هذه الأزمة.
من جانبهما، عبّر معالي عبد الحميد الدبيبة والمشير خليفة حفتر عن شكرهما وتقديرهما للمشاعر الأخوية الصادقة التي أبداها صاحب السمو رئيس الدولة تجاه ليبيا وأهلها، وثمَّنا المواقف الأخوية الأصيلة لدولة الإمارات تجاه الشعب الليبي في مختلف الظروف، داعيين الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل مكروه.

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المصدر: وام
ليبيا
محمد بن زايد
فيضانات
رئيس الدولة
عبد الحميد الدبيبة
خليفة حفتر
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