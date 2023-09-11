«سند» يستكمل برنامجه التأهيلي لدعم الأسر ذوي الدخل المحدود

دبي (وام)

تنفذ جمعية النهضة النسائية بدبي، المرحلة الأخيرة والتي تمتد لشهرين، لعدد من الدورات التدريبية في مبادرة «سند»، التي تعنى بتمكين السيدات المواطنات من ذوات الدخل المحدود وإكسابهن مهناً تأخذ بهن إلى مرحلة الإنتاج والتميز من أجل الارتقاء بأنفسهن وأسرتهن والمجتمع.

وتأتي المبادرة انطلاقاً من السياسة الوطنية في تمكين الشباب، وانسجاماً مع أهداف الجمعية في خدمة المجتمع، ودعم المواهب للمساهمة في التنمية الوطنية، وتطوير المهارات الحياتية وفرص التعليم، والتطوير المستمر لأفراد المجتمع، حيث يهدف البرنامج إلى تأهيل المشاركات لاكتساب مهنة حرفية أو عمل منتجات تسويقية، وذلك لرفع المستوى المعيشي من خلال ابتكار مشروع حرفي صغير أو المساهمة في حصولهن على وظيفة عمل مناسبة واستثمار الوقت في تطوير المهارات، وتم اختيار مجالات التدريب المطروحة في البرنامج بما يتناسب مع الفئة المستهدفة من حيث كونهن ربات بيوت.