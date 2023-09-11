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بدء المرحلة الثانية من «العنونة» في رأس الخيمة

بدء المرحلة الثانية من «العنونة» في رأس الخيمة
12 سبتمبر 2023 01:00

رأس الخيمة  (وام)

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 أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة، البدء في المرحلة الثانية من مشروع العنونة والإرشاد المكاني، وذلك بتركيب لوحات عنونة الشوارع، والتي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى المواقع بكل سهولة ويسر، وذلك في إطار تنفيذ توجهات حكومة رأس الخيمة، واستكمالاً للمشروع.
ومن خلال توظيف نظم المعلومات الجغرافية المتطورة في النظام، يصبح من السهل إيجاد أي موقع بكل دقة ويسر، مما يجعل من النظام علامة فارقة وخطوة متقدمة في مسيرة التطوير المستدام. ويعكس نظام العنونة والإرشاد المكاني التزام الدائرة بالتطوير المستمر للبُنى التحتية للإمارة، وتحسين جودة الحياة لسكانها.

رأس الخيمة
بلدية رأس الخيمة
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