مسؤول هندي: نتطلع للعمل بشكل وثيق مع الإمارات في المدن الذكية

نيودلهي (وام)

أكد أبهيشيك سينغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للحوكمة الإلكترونية الوطنية في وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية «NEGD»، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة الهند الرقمية - DIC، أن بلاده تتطلع للعمل بشكل وثيق مع دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا والمدن الذكية.

وقال سينغ، على هامش جولة في معرض «تجربة الهند الرقمية»، لاستعراض مشاريع ومبادرات الهند في مجال التكنولوجيا الرقمية والتحول الرقمي: «هناك العديد من المجالات التي نعمل فيها بشكل وثيق مع دولة الإمارات ومن بينها مشاريعها الرائدة في المدن الذكية وأنظمة حركة المرور الرقمية، واستخدام التكنولوجيا في الرعاية الصحية».

وأوضح بأن العاصمة الهندية نيودلهي من المقرر أن تستضيف قمة عالمية للذكاء الاصطناعي في ديسمبر المقبل، ونأمل مشاركة وفد من دولة الإمارات من أجل المزيد من تعزيز التعاون والعلاقات في هذا المجال الهام، نتطلع للعمل بشكل أكبر مع الإمارات لا سيما وأن هناك الكثير من القطاعات التي حققت فيها إنجازات ضخمة.

وأشار إلى أن استراتيجية الحكومة الرقمية المعتمدة في دولة الإمارات هي استراتيجية رائدة وتعتبر نموذجا للعديد من مدننا في الهند حيث نحاول اعتماد بعض المبادئ التي اعتمدتها الإمارات في هذا الصدد، بالإضافة إلى عملنا الوثيق مع الإمارات في مجال تبادل المعلومات.