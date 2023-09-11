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الإمارات

«الاتحادي للمعلومات الجغرافية» يطلق «أطلس الاتحاد»

خرائط وصور ومعلومات بأطلس الاتحاد تعكس إنجازاتنا بمختلف المجالات (من المصدر)
12 سبتمبر 2023 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، إطلاق «أطلس الاتحاد»، الأول من نوعه على مستوى الدولة، والذي يوفر قاعدة بيانات للمعلومات الجغرافية المكانية والإحصائية الموثوقة، تهدف إلى تمكين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والقطاعات الحيوية في الدولة من تعزيز عملياتها ودعمها في مجال التخطيط المستقبلي، وذلك بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة على مستوى الدولة.
ويسعى المركز من خلال إطلاق أطلس الاتحاد إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد خلال العشر سنوات المقبلة، حيث يوفر أطلس الاتحاد خرائط وصوراً ومعلومات جغرافية وإحصائية تعكس إنجازات الدولة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى إبراز تاريخها وإرثها الحضاري.
ويهدف الأطلس إلى دعم مختلف القطاعات على مستوى الدولة من بينها التعليم والصحة والاقتصاد والتراث الثقافي والتاريخي، إلى جانب تمكين المرأة وفئة الشباب والحفاظ على البيئة ومواردها، إضافة إلى تطوير البنية التحتية، وذلك بما يسهم في تحقيق استراتيجيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
 وتم إنجاز «أطلس الاتحاد» كأحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022، والتي تم توقيعها بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
وسيساهم «أطلس الاتحاد» في دعم الابتكار والبحث العلمي في الدولة، بما يوفره من خرائط تفاعلية وبيانات موثوقة محدثة، ومؤشرات أداء مرموقة عالمياً، تشهد على إنجازات الدولة في 13 قطاعاً، ويوثق أطلس الاتحاد رؤى المستقبل، ويعزز نجاحات الحاضر المستنيرة بأصالة الماضي.

 

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