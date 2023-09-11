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الإمارات

سفارة الدولة تفتتح المكتبة الإماراتية التركمانية

جانب من افتتاح المكتبة (وام)
12 سبتمبر 2023 01:02

عشق أباد (وام)

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 افتتحت سفارة دولة الإمارات لدى جمهورية تركمانستان، المكتبة الإماراتية التركمانية، ودشنت فصولاً لتدريس اللغة العربية في معهد دولت ماميد آزادي الوطني للغات العالمية في عشق أباد.
شارك في مراسم الافتتاح، مهري باشيموفا، نائبة وزير خارجية تركمانستان لشؤون المنظمات الدولية، وأحمد الهاملي، سفير دولة الإمارات لدى تركمانستان، ونيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ومارال كولييفا، رئيسة معهد دولت ماميد آزادي الوطني للغات العالمية.
وأشار الهاملي، إلى أن المكتبة الإماراتية التركمانية ستلعب دوراً مهماً في تعليم اللغة العربية للطلاب التركمان، لافتاً إلى أهمية الافتتاح في بناء جسور التواصل بين شعبي دولة الإمارات وتركمانستان بشكل خاص وبين الدول العربية وتركمانستان بشكل عام، كما وجَّه الشكر إلى فخامة سردار بيردي محمدوف، رئيس تركمانستان، وإلى فخامة قربان قولي بيردي محمدوف، رئيس مجلس الشيوخ زعيم الأمة التركمانية، وإلى معالي رشيد ميريدوف، وزير خارجية تركمانستان. وأثنت باشيموفا على جهود سفارة دولة الإمارات في تعزيز التعاون والعلاقات بين البلدين في مجالات التعليم والثقافة.
بدوره، لفت نيكولاي ملادينوف إلى إمكانية بحث فرص للتعاون الثلاثي مستقبلاً بين سفارة دولة الإمارات لدى تركمانستان وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وبين معهد دولت ماميد آزادي في ما يتعلق بإمداد المكتبة بالكتب المتخصصة في مختلف المجالات.
جدير بالذكر، أن المكتبة الإماراتية التركمانية تضم كتباً مطبوعة وصوتية مخصصة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها تشمل 4 مستويات هي: التمهيدي والمبتدئ والمتوسط والمتقدم، بالإضافة إلى كتب تسرد حياة قادة دولة الإمارات، وكتب أخرى عن المجتمع والتراث والثقافة والاقتصاد بدولة الإمارات، كما تضم المكتبة أيضاً كتباً عن تراث وثقافة الشعب التركماني.

الإمارات
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