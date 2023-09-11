«مواصلات الإمارات»: انطلاقة ناجحة لعام دراسي بلا حوادث

دبي (الاتحاد)

أعلنت مواصلات الإمارات انطلاقة خالية من أي حوادث مهمة لعملياتها الخاصة بالنقل المدرسي، وذلك مع اختتام الأسبوع الثاني من العام الدراسي الجديد والتحاق جميع المراحل التعليمية بعمليات النقل وفق البرامج التي وضعتها الجهات التنظيمية، وحسب الخطط التشغيلية الموضوعة في جميع الفروع والمواقع التابعة للشركة على امتداد الدولة.

ولفت عبدالله الموسى المدير التنفيذي لقطاع النقل المدرسي بالإنابة إلى أن الشركة شهدت كالعادة حيوية عالية على جميع المستويات لضمان الجاهزية التامة على مختلف الصعد قبيل انطلاق عمليات النقل. وقد تم تتويج تلك الاستعدادات بتنظيم أسبوع المواصلات المدرسية في الأسبوع الأخير قبيل العام الدراسي، والذي تضمن تنفيذ العديد من الفعاليات التدريبية والتوعوية في عدد من الفروع والمواقع التابعة للشركة على امتداد الدولة.

وحول أعداد المنقولين وجاهزية أسطول النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، أفاد الموسى بأن مواصلات الإمارات قامت مع اكتمال عمليات التشغيل بتقديم خدمة النقل اليومية ذهاباً وإياباً لـ246.924 طالباً وطالبة ينتسبون إلى 615 مدرسة حكومية وخاصة وشراكة ومعهداً، منهم 170.748 طالباً وطالبة من جميع المراحل ينتمون إلى 444 مدرسة حكومية، وذلك عبر 6.010 خطوط سير وبواسطة 4.125 حافلة نقل مدرسي توفر نحو 240 ألف مقعد. ومن ضمن تلك الحافلات هناك 166 حافلة تساندها 13 مركبة مجهزة بشكل خاص لنقل الطلبة من ذوي الهمم، هذا بالإضافة لنقل 34.900 طالب وطالبة إلى 101 مدرسة خاصة، و45.395 طالباً وطالبة إلى 37 مدرسة شراكة، و13.845 طالباً وطالبة إلى 33 معهداً.

وأضاف الموسى أن أسطول النقل المدرسي في الشركة بلغ مع بداية هذا العام الدراسي 9.106 مركبات متنوعة منها 8.882 حافلة كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وذلك بعد أن جرى تخريد 403 حافلات وضم 1.215 حافلة جديدة. وأشار إلى اكتمال عمليات الصيانة الدورية والوقائية للحافلات وفق الخطط الموضوعة، من خلال 22 مركز خدمة لأسطول النقل المدرسي، ووفق 4 برامج صيانة دورية ووقائية جرى تصميمها واستحداثها خصيصاً للحافلات المدرسية، وتشمل 131 نقطة فحص لكل زيارة للصيانة على الأقل، حيث تستفيد كل حافلة مدرسية من 8 زيارات للصيانة الوقائية فما فوق سنوياً، منها زيارات دورية، وفحص سنوي شامل، وتجهيز المركبات للفصل الدراسي بعد توقف المركبات، وذلك لضمان أن يتم التشخيص وفحص نقاط أكثر دقة وبشكل أكبر مقارنةً بالتوصيات المصنعية، لا سيما أن عمليات الصيانة الدورية والوقائية تتضمن فحص الأجزاء الميكانيكية، والأجزاء الكهربائية وفحصاً لجميع أجزاء منظومة السلامة من قبل فريق فني متخصص.