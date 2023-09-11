إطلاق برنامج الدبلوم التنفيذي للإدارة والقيادة الحكومية بدبي

دبي (الاتحاد)

أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز)، برنامج الدبلوم التنفيذي للإدارة والقيادة الحكومية، على ضوء مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الطرفين في مايو الماضي.

وجاء ذلك خلال حفل إطلاق حضره كل من الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وإبراهيم أهلي، نائب الرئيس التنفيذي في مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، والبروفيسور رائد العواملة، عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ومجموعة من المسؤولين من كلا الطرفين.

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «تضع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تدريب الموارد البشرية على رأس أولوياتها، وتؤمن بأن صقل المهارات وتطويرها أساس لإعداد قادة المستقبل، وتحسين الأداء الحكومي، لذلك يأتي إطلاق برنامج الدبلوم التنفيذي للإدارة والقيادة الحكومية امتداداً لمساعي الكلية في تأهيل الكوادر والمسؤولين الحكوميين وتبادل المعرفة والخبرات مع الجهات الحكومية المختلفة، وتفعيل دورهم في رسم ملامح الغد والمشاركة في المنظومة التنموية الشاملة للدولة».

من جانبه، قال إبراهيم أهلي، نائب الرئيس التنفيذي في مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية: «ندرك أهمية تدريب وتأهيل الموارد البشرية والاستثمار فيها من خلال منحها الخبرات والمعارف المختلفة، لاسيما تلك المتخصصة بالإدارة الحكومية، ونؤمن بأن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية هي الجهة المثلى لمنح كوادرنا مثل هذه المهارات، التي ستمكنهم من أن يشاركوا في الارتقاء بالأداء والعمل الإداري ومنحهم نظرة أعمق وأشمل عن العمل والإدارة الحكومية وأساسياتها ليصبحوا أكثر استعداداً للسيناريوهات المختلفة».

تمكين الطلاب

كما تم تنظيم أول محاضرة من برنامج الدبلوم في مقر الكلية تحت عنوان «إدارة الموارد البشرية» قدمها الدكتور جاسم العلي، وهو خبير دولي في إدارة الموارد البشرية، وصاحب إصدارات عديدة متخصصة في المجال، حيث ركزت المحاضرة على أساسيات الموارد البشرية، وتمكين الطلاب من فهم مصطلح الموارد البشرية بشكل أعمق، والتعريف بأهمية دور المسؤولين في دعم الموارد البشرية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المفاهيم الحديثة لثقافة الموارد البشرية.

وتسعى دانز نحو إشراك موظفيها في برنامج الدبلوم التنفيذي للإدارة والقيادة الحكومية الذي من شأنه تمكين المؤسسة من تحقيق المزيد من الازدهار بوصفها مزوداً رئيسياً لخدمات الملاحة الجوية. وتهدف هذه الخطوة إلى تدريب المهنيين والقادة الحكوميين وفقاً لأفضل المعايير الدولية، وتعريفهم بالتطورات العالمية ليكونوا أكثر استعداداً للمستقبل.