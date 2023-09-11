انطلاق فعاليات «المنتدى العربي للإسكان والتنمية الحضرية» في أبوظبي

أبوظبي (وام)

انطلقت أمس في العاصمة «أبوظبي»، فعاليات «المنتدى العربي للإسكان والتنمية الحضرية 2023»، بمشاركة خبراء قطاع الإسكان وممثلي الحكومات والمطورين والمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين، لبحث القضايا الملحة المحيطة بسوق الإسكان في العالم العربي والنمو والتنمية المستدامة لقطاع الإسكان في المنطقة، وذلك في ظل السعي المتواصل لمواجهة النمو الديناميكي لسكان العالم العربي.

وقال المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، لدى افتتاحه المنتدى الذي يستمر يومين: يأتي منتدى الإسكان والتنمية الحضرية هذا العام في مرحلة غاية الأهمية، خاصة ونحن على أعتاب استضافة دولة الإمارات للنسخة المقبلة من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP28»، الذي سترحب من خلاله بالعالم أجمع، ليشكل فرصة مهمة للجميع لتوافق الآراء والعودة إلى المسار الصحيح وتحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي، وللتعاون والتعاضد الدولي من أجل تسريع وتيرة التنمية المستدامة في مختلف المجالات، وبالأخص قطاع الإسكان والتنمية الحضرية.

وأكد أن دولة الإمارات، وبتوجيهات القيادة الرشيدة، حريصة على بناء مدن مستقبلية ذكية ذات مرافق متميزة، بالاعتماد على الاستدامة والأبنية الخضراء، وبما يسهم في دعم منظومة التطور المستدام ويعزز المكانة الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى أن الإمارات تسير بخطوات متسارعة للعبور للخمسين عاماً المقبلة، ولتحقيق الريادة العالمية بحلول مئوية 2071، ومستهدفات رؤية «نحن الإمارات»، من خلال إطلاقها مبادرات ومشاريع نوعية تواكب توجهات حكومة الإمارات.

الحلول المستدامة

شاركت مدينة مصدر في فعاليات «المنتدى العربي للإسكان والتنمية الحضرية 2023»، لعرض الحلول المستدامة، ومناقشة التطورات والتحديات في قطاع الإسكان بالمنطقة، وتتمثل هذه الحلقات في «دفع خطط واستراتيجيات الإسكان في المنطقة لتلبية الطلب المتزايد» و«تلبية معايير الاستدامة العالمية دون المساس بربحية سوق الإسكان»، كما تركز مشاركتهم على ضمان تطوير قطاع الإسكان عبر تحقيق المستهدفات «الخضراء» والتنمية المستدامة، وذلك عبر المشاركة في حلقة نقاشية بعنوان «تحقيق كفاءة الطاقة من خلال المباني الخضراء ومواد البناء السلبية الكربونية» و«تحسين التصميم وتعزيز المشاركة المجتمعية». وقال محمد البريكي، المدير التنفيذي للتنمية المستدامة بمدينة مصدر، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات على هامش انطلاق فعاليات المنتدى، إن دولة الإمارات تولي ملف الإسكان أهمية كبيرة، وذلك لتعزيز استقرار جميع فئات المجتمع عبر توفير السكن المناسب، مع ضمان استدامة العيش المريح، حيث يعد الإسكان من أولويات حكومة الإمارات لتلبية احتياجات المواطنين.