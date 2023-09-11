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4 ملتقيات متخصصة في «الدولي للاتصال الحكومي»

دورة سابقة للمنتدى (من المصدر)
12 سبتمبر 2023 01:02

الشارقة (الاتحاد)

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انطلاق أعمال "ملتقى الإعلام العالمي"

يستضيف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي تقام دورته هذا العام يومي 13 و14 سبتمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «موارد اليوم… ثروات الغد»، مهتمين بقضايا الاستدامة والأمن السيبراني واللغة العربية والإعلام، للتعرف على آراء وتجارب أبرز الخبراء في هذه المجالات ومناقشة تحدياتها الراهنة ومستقبلها، وذلك في 4 ملتقيات متخصصة تضم 19 فعالية ينظمها المنتدى بالشراكة مع مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية. ويناقش المنتدى تحديات استثمار الموارد الطبيعية والبشرية، ويستشرف من خلال نخبة من ذوي الاختصاص ثروات المستقبل وكيفية تحقيق الجاهزية للتعامل معها، ودور الاتصال في بناء الشراكات المحلية والدولية وبناء الثقافات التنموية، عبر سلسلة جلسات وحوارات وورش عمل وملتقيات متخصصة.
وعقد المنتدى عدداً من الشراكات النوعية لتنظيم فعاليات للوقوف على أبرز التحديات البيئية ووضع الحلول المبتكرة للاستدامة، أبرزها كلمة ملهمة بعنوان «الأمن الغذائي.. قصة نجاح من الإمارات إلى العالم»، تقدمها وزارة التغير المناخي والبيئة وتسلط فيها الضوء على استراتيجية الدولة لاستدامة الغذاء وأبرز الممارسات المتبعة في الإمارات وأوجه التعاون لتحقيق الأمن الغذائي، فيما ينظم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة مشروع «الاتصال الحكومي في إمارة الشارقة.. الواقع، الممارسات، التحديات، آفاق المستقبل» الذي يركز على دراسة واقع ممارسة الاتصال الحكومي في الدوائر والهيئات الحكومية في الإمارة الشارقة.
وفي الإطار ذاته ينظم المنتدى بالتعاون مع مؤسسة «ربع قرن»، جلسة حوارية لأعضاء مجلس شورى أطفال وشباب الشارقة، بعنوان «الاستدامة..الموارد الطبيعية والبيئة» للخروج بمجموعة مقترحات لدعم محور الاستدامة والتغير المناخي في مؤتمر «COP28» من وجهة نظر الأجيال الصاعدة، بينما تقدم مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» كلمة بعنوان «نتائج دراسة أثر الدعم الحكومي على استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، ويقدم المنتدى كلمة بعنوان «وسائل الإعلام التفاعلية كأداة اتصال لإشراك الشباب في قضايا المناخ».
عالم أخضر
ويعقد المنتدى جلسة حوارية بعنوان «ممارسات متوازنة.. عالم أخضر»، تناقش العلاقة بين قطاعات الطاقة والتعدين والصناعات الثقيلة من جهة، وقضايا الاستدامة وتحقيق التوازن البيئي من ناحية أخرى.
وينظم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي ضمن فعاليات ملتقى الإعلام العالمي، 5 جلسات حوارية تشمل ثلاث فعاليات استباقية، تحمل الأولى عنوان «دور الإعلام في إبراز قضايا الاستدامة»، وهي جلسة حوارية تناقش دور الإعلام المتخصص في الإضاءة على قضايا الاستدامة، والثانية تحت عنوان «التغطيات الإعلامية للتغير المناخي: نماذج عالمية» تناقش تغطية موضوعات التغير المناخي في وسائل الإعلام العالمية، بينما تنعقد الثالثة تحت عنوان «تغطية البيئة في وسائل الإعلام.. لمحة تاريخية».
ويتضمن برنامج اليوم الأول للمنتدى جلسة حوارية بعنوان «مفاهيم الاقتصاد الأخضر في المحتوى الإعلامي بين الموضوعية والمجادلة».
نقاشات
تشارك «دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية» في الدورة الـ12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وتقدم الدائرة قاعة متخصصة تحت اسم «نقاشات تنمي مجتمعات».  
وقال الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية: «تنمية المجتمعات ورفاهية الإنسان هي الغاية النهائية من عمل المؤسسات وخططها واستراتيجياتها، بما في ذلك الاتصال الذي تمارسه المؤسسة ويحمل رسائلها قولاً أو فعلاً ليرسخ ثقافة التنمية والتعاون المجتمعي والشراكة المؤسساتية، لذا نهدف من خلال مشاركتنا في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي إلى تسليط الضوء على عوامل تحقيق التنمية المجتمعية بوصفها عنصراً حاسماً في تنمية الثروة البشرية واستثمار قدراتها وطاقاتها، وعلى أهمية بناء الشراكات والتوافق على المنهجيات بين كافة مؤسسات المجتمع، بما فيها إدارات الاتصال الحكومي، من أجل تحقيق هذا الهدف».

المنتدى الدولي للاتصال الحكومي
الشارقة
الأمن السيبراني
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