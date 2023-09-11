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تعاون بين «الخدمات الأمنية بعجمان» و«توزيع»

الجانبان عقب التوقيع (من المصدر)
12 سبتمبر 2023 01:02

عجمان (وام)

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وقعت هيئة دعم الخدمات الأمنية في عجمان، مذكرة تفاهم مع شركة «توزيع» للتوزيع وتقديم الخدمات اللوجستية، لتقديم خدمة توصيل لوحات المركبات للمتعاملين، وتعزيز التعاون في المجالات التي تخدم تطوير العمل المؤسسي لدى الطرفين.
وقع المذكرة، من جانب هيئة دعم الخدمات الأمنية، محمد عبد الله الشامسي المدير التنفيذي للهيئة، ومن جانب شركة «توزيع»، علي سيف النعيمي، المدير العام للشركة.
وقال محمد الشامسي: «إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن جهود هيئة دعم الخدمات الأمنية لتقديم خدمات نوعية ومتميزة من أجل تعزيز إسعاد المتعاملين»، موضحاً أنها تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك بين الطرفين في تقديم خدمة توصيل لوحات المركبات إلى المتعاملين، بحيث يتقدم المتعامل بطلب إصدار أو استبدال اللوحات عبر تطبيق شرطة عجمان الذكي، لتقوم الهيئة وبالتعاون مع شركة «توزيع» بتوصيل اللوحات إلى العنوان المخصص في الطلب، ما يسهل على المتعامل تسجيل المركبات دون الحاجة إلى شحنها أو قطرها إلى مراكز الخدمة.
من جانبه، عبر علي سيف النعيمي عن سعادته بتوقيع المذكرة، مؤكداً أن تعزيز التعاون والشراكة مع شرطة عجمان وهيئة دعم الخدمات الأمنية، يدعم تعزيز جودة الحياة لأفراد المجتمع، ويسهم في إسعادهم، وتطوير الشراكات.

الخدمات الأمنية
عجمان
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