«وام» شريكاً إعلامياً لـ«منتدى التايمز» في جامعة الإمارات

أبوظبي (وام)

شاركت وكالة أنباء الإمارات «وام» كشريك إعلامي، في منتدى التايمز «تسريع إجراءات الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة»، الذي استضافته أمس جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين، ضمن إطار خريطة طريق الجامعة نحو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» وما بعده.

وبموجب هذه الشراكة، وفرت «وام» تغطية إعلامية لفعاليات المنتدى عبر منصاتها المختلفة وبعدد من اللغات، فيما خصصت استوديو خاصاً لإجراء عدد من اللقاءات التي تبرز أهمية المنتدى وتضع متابعيها في قلب الحدث من خلال أبرز المستجدات والتوصيات والجلسات النقاشية.

ويهدف منتدى التايمز «تسريع إجراءات الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة» إلى تبادل الأفكار والرؤى حول كيف يمكن للجامعات أن تساعد في تشكيل بنى تحتية قوية تمكن من تحقيق أهداف الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، ودور مراكز البحوث والتقنيات الجديدة في التخفيف من تحديات الصرف الصحي للمياه وضمان التوزيع العادل للموارد المائية، مع تزايد الجهود لمنع نقص المياه، واستخدام التكنولوجيات المتقدمة لإيجاد حلول ملموسة للبلدان التي تفتقر إلى هذه الضروريات الأساسية، وكيف يمكن لقطاع التعليم العالي أن يلعب دوراً في ضمان الاستثمار بشكل مسؤول ويتماشى مع احتياجات المجتمعات؟ وأكد محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، حرص «وام» على دعم الجهود الوطنية في تحقيق مستهدفات أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في نجاح جهود مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي.

ولفت إلى أهمية هذه الشراكة في تعزيز الوعي بين أفراد المجتمع، لا سيما في ما يتعلق بالقطاعات الحيوية الهامة مثل ضمان توافر المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها بطرق مستدامة، ضمن برنامج هيئة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030.