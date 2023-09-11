الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«وام» شريكاً إعلامياً لـ«منتدى التايمز» في جامعة الإمارات

من أعمال المنتدى (وام)
12 سبتمبر 2023 01:02

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
بلدية العين تفتتح 4 حدائق جديدة ومسار للدراجات في أم غافة
4 مباريات تحدد طرفي نهائي كأس اليد

 شاركت وكالة أنباء الإمارات «وام» كشريك إعلامي، في منتدى التايمز «تسريع إجراءات الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة»، الذي استضافته أمس جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين، ضمن إطار خريطة طريق الجامعة نحو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» وما بعده.
وبموجب هذه الشراكة، وفرت «وام» تغطية إعلامية لفعاليات المنتدى عبر منصاتها المختلفة وبعدد من اللغات، فيما خصصت استوديو خاصاً لإجراء عدد من اللقاءات التي تبرز أهمية المنتدى وتضع متابعيها في قلب الحدث من خلال أبرز المستجدات والتوصيات والجلسات النقاشية.
ويهدف منتدى التايمز «تسريع إجراءات الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة» إلى تبادل الأفكار والرؤى حول كيف يمكن للجامعات أن تساعد في تشكيل بنى تحتية قوية تمكن من تحقيق أهداف الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، ودور مراكز البحوث والتقنيات الجديدة في التخفيف من تحديات الصرف الصحي للمياه وضمان التوزيع العادل للموارد المائية، مع تزايد الجهود لمنع نقص المياه، واستخدام التكنولوجيات المتقدمة لإيجاد حلول ملموسة للبلدان التي تفتقر إلى هذه الضروريات الأساسية، وكيف يمكن لقطاع التعليم العالي أن يلعب دوراً في ضمان الاستثمار بشكل مسؤول ويتماشى مع احتياجات المجتمعات؟ وأكد محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، حرص «وام» على دعم الجهود الوطنية في تحقيق مستهدفات أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في نجاح جهود مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي.
ولفت إلى أهمية هذه الشراكة في تعزيز الوعي بين أفراد المجتمع، لا سيما في ما يتعلق بالقطاعات الحيوية الهامة مثل ضمان توافر المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها بطرق مستدامة، ضمن برنامج هيئة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030.

جامعة الإمارات
التنمية المستدامة
العين
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
جنوح سفينة سياحية تقل 206 أشخاص في جرينلاند
عربي ودولي
جنوح سفينة سياحية تقل 206 أشخاص في جرينلاند
اليوم 19:30
فان هويدونك يتعرض لحادث سيارة
الرياضي
فان هويدونك يتعرض لحادث سيارة
اليوم 18:59
«أسطورة التنس» تلوم زوجها في «قضية احتيال»
الرياضي
«أسطورة التنس» تلوم زوجها في «قضية احتيال»
اليوم 18:56
بولندا تقرر تمديد الحظر على واردات الحبوب الأوكرانية
عربي ودولي
بولندا تقرر تمديد الحظر على واردات الحبوب الأوكرانية
اليوم 18:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©