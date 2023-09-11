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«الشارقة الخيرية» تدشن شبكتين للمياه في قيرغزستان

«الشارقة الخيرية» تدشن شبكتين للمياه في قيرغزستان
12 سبتمبر 2023 01:02

الشارقة (وام)

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 دشنت جمعية الشارقة الخيرية في قيرغيزستان شبكتين للمياه، وذلك ضمن مشاريعها الإنسانية في البلدان المشمولة ببرامج المساعدات الخارجية.
وقال محمد عبدالرحمن آل علي مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي: إن مشروع شبكات المياه هو أحد وسائل توفير المياه النقية للسكان في المناطق التي تفتقر للمياه، حيث تساهم شبكات المياه في تحسين جودة حياة السكان وتوفير احتياجاتهم الأساسية والتي من شأنها دعم الاستقرار والحياة الكريمة.
وأضاف: أن الجمعية قامت بتبرع من أحد المحسنين بإنشاء شبكة في منطقة جلال أباد، حيث يتم تمديد شبكة المياه من النهر إلى منازل 512 أسرة من سكان المنطقة فيما تم تدشين شبكة أخرى بمنطقة باتكين بطول 15 ألف متر يستفيد منها 877 أسرة من سكان القرية، وسط فرحة السكان الذين عبروا عن سعادتهم بهذا المشروع الذي وفر لهم المياه دون معاناة مثمنين جهود جمعية الشارقة الخيرية.

قيرغيزستان
الإمارات
جمعية الشارقة الخيرية
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