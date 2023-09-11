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«التواصل الاجتماعي» يتصدر أجندة دعاية مرشحي انتخابات «الوطني»

«التواصل الاجتماعي» يتصدر أجندة دعاية مرشحي انتخابات «الوطني»
12 سبتمبر 2023 01:03

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

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كثف المرشحون لانتخابات المجلس الوطني من استعداداتهم، مع انطلاق اليوم الأول لبدء الحملات الانتخابية للوصول ببرامجهم الانتخابية إلى أغلب شرائح المجتمع في منطقتي الظفرة والعين، مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي، الوسيلة الأبرز لنقل رسائلهم الانتخابية إلى الأهالي عبر رسائل نصية قصيرة تبرز أهم القضايا التي سيتم التركيز عليها. وحرص أغلب المرشحين على التواصل مع شركات متخصصة في إدارة صفحات التواصل الاجتماعي لإدارة صفحات المرشحين، مع وضع مخططات مدروسة للوصول إلى أغلب فئات المجتمع.
وتعتبر وسائل التواصل الاجتماعي أحد الأسلحة ذات الفعالية الكبيرة في معظم الحملات الإعلانية، نظراً لما تتسم به من سرعة الانتشار وقلة التكلفة وتحديد الفئات المستهدفة، ما يجعل وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر فعالية في الوصول إلى جميع السكان ونقل الرسائل الانتخابية التي يعتمد عليها المرشحون.

 

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