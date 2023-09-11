رئيس «لجنة دبي لانتخابات الوطني»: لا للخروج عن القيم المجتمعية

آمنة الكتبي (دبي)

أكد عيسى محمد خليفة المطيوعي، رئيس لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني، أن هذه المرحلة تسبق عملية الاقتراع، ويتم خلالها الترويج للمرشحين والتعريف ببرامجهم الانتخابية بهدف حشد أكبر عدد من المؤيدين، وتتميز الحملة الانتخابية بأنها جهد مدروس ومخطط له.

وقال لـ«الاتحاد»: إن لكل مرشح مقره الانتخابي والذي تم تحديده مسبقاً وتم اعتماده من اللجنة، بحيث يتمكن المرشحون من التعبير عن أنفسهم وعرض برامجهم الانتخابية والقيام بالأنشطة التي تستهدف إقناع الناخبين باختيارهم في الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وتابع: «ألزمت المادة 34 من التعليمات التنفيذية كافة المرشحين بالحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح مقره الانتخابي، والإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الانتخابية وموازنتها التفصيلية لاعتمادها، والمحافظة على مقومات والشكل الجمالي للبيئة المحلية في كل إمارة».

وأضاف: «يجب على المرشح المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية لأي استخدام للدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر أو أفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، وعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس الوطني الاتحادي».

كما أجازت المادة (31) من التعليمات التنفيذية لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية في هذا الشأن.

وقال المطيوعي: «تهيب لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني بكافة المرشحين إلى الالتزام بأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات، سواء المتعلقة بضوابط وقواعد الحملات الانتخابية أو المتعلقة بتحديد الجزاءات التي يمكن توقيعها على المخالفين لها»، لافتة إلى ضرورة الاطلاع على دليل المرشح والناخب لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والذي يتضمن إجابات وافية عن الأسئلة كافة المتعلقة بالانتخابات بطريقة مبسطة يسهل فهمها واستيعابها.

وقال عيسى المطيوعي: «نعمل على تنفيذ توجيهات وقرارات اللجنة الوطنية للانتخابات والمتعلقة بالإعداد والتجهيز للعملية الانتخابية، ورفع تقارير دورية بذلك، بما فيها أية مخالفات للتعليمات التنفيذية، داعياً المرشحين في إمارة دبي إلى التواصل مع اللجنة في الإمارة في حال كانت لديهم أي استفسارات، والاستفادة من الخدمات التعريفية بالإجراءات المتعلقة بالتعليمات الانتخابية والجدول الزمني المعد له».

ضوابط

حظرت اللجنة الوطنية للانتخابات، لصق المنشورات أو الإعلانات أو الصور الدعائية لمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 على السيارات أو المركبات بأنواعها كافة، معتبرة أن هذا الإجراء مخالفة إجرائية.

وبحسب اللجنة، يحظر على المرشحين كافة أو من يدعمهم أو يعاونهم في حملاتهم الانتخابية، لصق المنشورات الدعائية أو إعلانات الترشّح أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات، مشددة على أهمية التزام المرشح بالمحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن واحترام النظام العام، إضافة إلى عدم تضمين الحملة الانتخابية أي استخدام للدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر أو أفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وكذلك عدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت.

كما يلتزم المرشح بعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس.