انتخابات الوطني.. أجواء حماسية وانتشار واسع للدعاية الانتخابية

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

بدأت مظاهر الدعاية والإعلان للترشح لعضوية لانتخابات المجلس الوطني في دورته الجديدة للعام 2023 بالبروز منذ ساعات الصباح الباكر أمس في شوارع ومناطق إمارة رأس الخيمة مع بدء اليوم الأول للحملات الدعائية للمرشحين، والتي خلقت أجواء حماسية بينهم وعددهم 34 مرشحاً في رأس الخيمة من أصل 309 مرشحين على مستوى الدولة.

وأبدى المرشحون حماسهم وتفاؤلهم بخوض العرس الديمقراطي الذي يعبر عن أفكارهم وتطلعاتهم في الدورة الجديدة، مؤكدين أنهم سيبذلون جهدهم بالالتزام بلائحة التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي تحدد سقف الميزانية المخصصة أو طبيعة الحملة الدعائية أو عدد المرات المزمع القيام بها وغيرها من التعليمات.

وتزامناً مع بداية الحملات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عقدت لجنة إمارة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، صباح أمس، لقاءً تنسيقياً مع مرشحي الإمارة، وذلك في إطار تعزيز التواصل مع المرشحين لإنجاح التجربة الانتخابية.

وأكد الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، رئيس لجنة إمارة رأس الخيمة، أن اللجنة حريصة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين ليتمكنوا من عرض برامجهم الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة، مع الالتزام بالضوابط والقواعد المحددة في التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني 2023 وبما يعكس الوعي السياسي للمرشحين ويحافظ على مكتسبات وقيم المجتمع الإماراتي. وأشار إلى أهمية الالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات، حيث تعمل لجنة إمارة رأس الخيمة على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الإمارة لإنجاح مرحلة الحملات الانتخابية وتسهيل الخدمات والإجراءات لمرشحي الإمارة الراغبين في الإعلان عن حملاتهم الانتخابية وفتح مقار انتخابية، مؤكداً أن أعضاء اللجنة على أتم الاستعداد للتواصل مع المرشحين والإجابة عن كافة استفساراتهم بما يسهم في إنجاح هذه التجربة الانتخابية.

يذكر أن الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، انطلقت أمس الاثنين الموافق 11 سبتمبر الجاري، وتستمر لمدة 23 يوماً حتى الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر المقبل.

شروط

أكد المرشحون أنهم اطلعوا في وقت سابق على لائحة التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والشروط الواجب الالتزام بها، مثل استمارة طلب الموافقة على خطة الحملة الانتخابية للمرشح، وطلب المرشح الحصول على ترخيص بشأن خطة حملته الانتخابية، وتتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب، والأنشطة والفعاليات التي يعتزم القيام بها (الدعاية التلفزيونية - الإعلانات الصحافية - الاجتماعات - إعلانات الشوارع)، وتكلفتها المادية ومصادر تمويلها، ونبذة عن محاور البرنامج الانتخابي، إضافة إلى إقرار من المرشح بصحة البيانات الواردة في الطلب، وتعهده الالتزام بضوابط الحملة الانتخابية وغيرها من التعليمات التنفيذية للانتخابات.