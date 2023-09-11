«لجنة أم القيوين لانتخابات الوطني» توافق على بدء حملات المرشحين

سعيد أحمد (أم القيوين)

أكدت لجنة إمارة أم القيوين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أن جميع مرشحي الإمارة، حصلوا على الموافقة للبدء في تنفيذ حملاتهم الدعائية، حيث باشروا أمس بوضع اللوحات الدعائية على أعمدة الإنارة في مختلف الشوارع، وتواصلوا مع الناخبين لعرض برامجهم الانتخابية عليهم.

وقال ضياء سلطان حميد، عضو لجنة إمارة أم القيوين، إن اللجنة سهلت الإجراءات على المرشحين، وقدمت لهم التعليمات والإرشادات الواجب اتباعها أثناء تنفيذ الحملات الدعائية، وسيتم التأكد من التزام الجميع، من خلال الزيارات الميدانية لمواقع اللوحات الإعلانية، وكذلك متابعة وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأشار إلى أنه يحق للمرشح التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط، يستهدف إقناع الناخبين باختياره، كما يحق له الدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد التي حددتها اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

وأضاف أن لجنة أم القيوين، تضم 14 مرشحاً، بينهم 5 مرشحات، استوفوا اشتراطات التقدم للترشح، وباشروا حملاتهم الدعائية التي تستمر لمدة 23 يوماً، لافتاً إلى أن أعضاء اللجنة سيكونون موجودين للرد على المرشحين وتقديم الإرشادات والتعليمات لهم، والتي يحتاجونها خلال فترة حملاتهم الدعائية.