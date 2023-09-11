«شرطة دبي» تعزز الثقافة العلمية والبحثية بالمدن الآمنة والذكية بين موظفيها

دبي ( الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس الابتكار، فعالية برنامج «صيف الابتكار»، وذلك ضمن فعاليات البرنامج التي تقام على مدار العام، بهدف تعزيز ثقافة الموظفين من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وطلبة الجامعات، بأهم وأحدث التقنيات والمعلومات التخصصية في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل.

تضمنت الفعالية التي استفاد منها أكثر من 100 موظف يمثلون منتسبي شرطة دبي ودبلوم الابتكار والتطوير، محاور عدة، منها، آخر وأحدث صناعة المدن الذكية، والتنافسية بين المدن في استقطاب المبدعين ورواد الأعمال وكيفية بناء مدن ذكية، وقدمت شركة «ديل للتكنولوجيا» حلولاً ورؤى تكنولوجية لما يمكن أن تكون عليه المدن الآمنة والذكية في المستقبل، بالإضافة إلى نماذج لأبرز مشاريع المدن الذكية في العالم.

وأكد العقيد دكتور إبراهيم بن سباع المري، رئيس مجلس الابتكار، أن فعاليات «صيف الابتكار»، تمثل أداة من أدوات المجلس نحو بناء بيئة حاضنة للمبتكرين وذوي المهارات العلمية والبحثية، بحيث تدعم أفكارهم وابتكاراتهم، وتضمن استدامة منظومة الابتكار كثقافة وأسلوب عمل لتطوير المجالات التخصصية المختلفة.

من جانبه، أكد المقدم دكتور خالد المزروعي، رئيس قسم مختبرات الابتكار، أن شرطة دبي قطعت شوطاً كبيراً في مجال الابتكار، ولديها منظومة عمل واضحة ومحددة في هذا الجانب.