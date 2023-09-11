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رئيس الدولة يمنح سفير السعودية «وسام زايد الثاني» من الطبقة الأولى

رئيس الدولة يمنح سفير السعودية "وسام زايد الثاني" من الطبقة الأولى
11 سبتمبر 2023 22:55

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سعادة تركي بن عبدالله الدخيل، سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، «وسام زايد الثاني» من الطبقة الأولى، تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات.
وقلَّد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، السفير السعودي الوسام خلال استقباله له اليوم في أبوظبي.
وأعرب سموه عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح، مثمناً دوره في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة والمتجذرة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في المجالات كافة.
من جانبه، أعرب سعادة تركي بن عبدالله الدخيل عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية الإماراتية-السعودية.
وتوجه بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

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