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100 سيارة «أودي» لأسطول شرطة دبي

جانب من السيارات (من المصدر)
12 سبتمبر 2023 01:00

دبي (الاتحاد)

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استمراراً للتعاون الاستراتيجي المشترك بين القيادة العامة لشرطة دبي، وشركة النابودة للسيارات، Audi، عززت شرطة دبي أسطول دورياتها بـ 100 سيارة من نوع Audi من مختلف الطرز، ويضم الأسطول سيارات كهربائيّة بالكامل وطرازات حديثة أيضاً، والتي تتميز بأحدث التقنيات والمواصفات الحديثة.
وجاء ذلك خلال توقيع مذكرة التفاهم المشترك بين شرطة دبي وشركة النابودة، في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور محمد ناصر الرزوقي، واللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، ونيل لينس، مدير عام شركة النابودة للسيارات Audi، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين من الطرفين.

شرطة دبي
دبي
أودي
السيارات الكهربائية
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