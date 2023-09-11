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رئيس الدولة والرئيس النيجيري يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

رئيس الدولة والرئيس النيجيري يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين
11 سبتمبر 2023 19:43

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم الاثنين، في قصر الشاطئ في أبوظبي، فخامة بولا أحمد تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.
ورحب سموه بالرئيس النيجيري في دولة الإمارات، وجدد تهنئته بتوليه منصب الرئاسة، متمنياً له التوفيق في مهامه الوطنية.

وأعرب سموه عن تطلعه إلى العمل معاً لدفع علاقات البلدين إلى آفاق أرحب من التعاون لتحقيق مصالحهما المتبادلة.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، مسارات التعاون بين البلدين، وفرص تنميتها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية، والتنمية المستدامة والطاقة والعمل المناخي المشترك، وغيرها من الجوانب التي تتسق مع جهود تحقيق التنمية في البلدين.
كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. 

وتناول اللقاء مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري.
وأكد الجانبان، في هذا السياق، أهمية تعزيز التعاون الدولي في سبيل إيجاد حلول فاعلة ومستدامة للتحديات العالمية المشتركة، وفي مقدمتها تسريع العمل المناخي والتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، لبناء مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.

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 وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سعي دولة الإمارات المتواصل إلى توسيع قاعدة علاقاتها مع جميع الدول الصديقة، والتي تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل، والتعاون المشترك الذي يخدم تطلعات الشعوب إلى التنمية والتقدم، وبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، يسوده الاستقرار والازدهار.
وشدد سموه على الأهمية الكبيرة التي توليها دولة الإمارات لعلاقاتها مع نيجيريا في إطار رؤيتها الاستراتيجية للعلاقة مع القارة الأفريقية. 

من جانبه، أعرب رئيس نيجيريا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، مؤكداً حرص بلده على تطوير التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، بما يدعم جهود التنمية المستدامة، والتقدم في البلدين.
كما أكد الجانبان، في ختام اللقاء، أهمية البناء على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين لتعزيز مختلف جوانب التعاون بينهما في ظل ما تحظى به العلاقات بين البلدين من مقومات وفرص واعدة على الصعد التجارية والاستثمارية، وغيرها من القطاعات التي تهم البلدين، وتخدم مصالحهما المتبادلة.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين.
كما حضره الوفد المرافق للرئيس النيجيري الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين النيجيريين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
النيجر
بولا تينوبو
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