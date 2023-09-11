طقس الإمارات المتوقع غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، وقد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الغربية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً. وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 23:37 والجزر الأول عند الساعة 06:46.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 08:53 والمد الثاني عند الساعة 20:13 والجزر الأول عند 14:58 والجزر الثاني عند الساعة 02:53.