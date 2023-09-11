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عمار النعيمي يفتتح جسر الاتحاد في عجمان

عمار النعيمي يفتتح جسر الاتحاد في عجمان
11 سبتمبر 2023 14:37

افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، جسر الاتحاد بعد تنفيذ مشروع تطويره من قبل دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والذي بدأ العمل فيه في شهر يوليو من العام الماضي 2022.

ورافق سموه في الافتتاح، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وعبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، والدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، والمهندس عبد الله مصطفى المرزوقي، مدير إدارة الطرق والبنية التحتية بالدائرة، وعدد من الخبراء المهندسين وفريق عمل المشروع.

وأعرب سموه عن سعادته بإنجاز المشروع التطويري قبل الموعد المقرر لإتمامه بالكامل، في إطار سعي الدائرة للتسهيل على السكان وضمان وصول الجميع لوجهاتهم خلال وقت قياسي وبأمان تام.

وأوضح سموه أن شارع الاتحاد يعد شارعًا حيويًا ونابضًا بالحركة على مدار الساعة، وعليه ارتأى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، إطلاق مشروع الجسر ضمن الحزمة الثانية لمبادرات سموه لتطوير البنية التحتية في الإمارة، لضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع.

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وثمن سمو ولي عهد عجمان جهود الكفاءات المؤهلة في دائرة البلدية، والتي واصلت ساعات العمل الدؤوب لإنجاز المشروع الحيوي البالغ تكلفته 71 مليونا و600 ألف درهم، ليوفر التوسعة المطلوبة والتي تتلاءم مع حجم الاستخدام اليومي، وبما ينسجم مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تطوير بنية تحتية متكاملة وتعزيز الترابط بين عناصرها وبين المجتمعات السكنية.

من جهتها قدمت المهندسة لطيفة نايع الغفلي، مهندس تنفيذي طرق في إدارة الطرق والبنية التحتية بدائرة البلدية، شرحًا مفصلاً حول المشروع ومراحل العمل فيه وأهدافه المنشودة، موضحًة أنه استهدف إنشاء جسر على شارع الاتحاد يتكون من ثلاثة مسارات للمركبات القادمة من إمارة دبي باتجاه تقاطع الشيخ خليفة مع توفير إشارة ضوئية عند تقاطع شارع الاتحاد مع شارع الكويت أسفل الجسور، إضافة الى إنجاز جسر للقادمين من شارع الحسن بن الهيثم والمتجهين إلى خارج الإمارة من منطقة عجمان الصناعية باتجاه إمارة الشارقة ليستوعب 16 ألف مركبة في الساعة ويقلل الزمن الذي تستغرقه الرحلة بمعدل 50%.

وقالت الغفلي، إن المشروع يخدم أيضا أعمال التطوير المستقبلية لشارع الاتحاد ويتضمن توفير مداخل على جانبي الطريق لتحقيق متطلبات السلامة المرورية إضافة إلى توفير شبكة صرف مياه الأمطار، وتنظيم خدمات البنية التحتية.

المصدر: وام
جسر
عمار النعيمي
عجمان
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