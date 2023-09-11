بلدية أبوظبي تطلق فعاليات "سبتمبر الرياضي"

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي العديد من الفعاليات والأنشطة والمسابقات الرياضية في مبادرة تحمل عنوان "سبتمبر الرياضي"، تستهدف أفراد المجتمع كافة بهدف تشجيعهم على ممارسة الرياضة، وتستمر حتى 30 سبتمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين.

وتشارك في الفعالية جميع المراكز الفرعية التابعة للبلدية بما في ذلك مركز بلدية المدينة، ومركز بلدية الشهامة، ومركز بلدية الوثبة، ومركز بلدية مدينة زايد، ومركز بلدية مصفح.

وتتضمن المبادرة فعالية نظمها مركز بلدية المدينة بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للمواي تاي، في حديقة البحيرة بجزيرة أبوظبي، بهدف تفعيل المرافق الرياضية والتوعية بأهمية ممارسة الرياضة، وتضمنت العديد من الأنشطة والمسابقات الترفيهية والورش التثقيفية، بينما نظم مركز بلدية الشهامة، فعالية وورشة ومسابقات رياضية في ساحة الرحبة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ومستشفى البستان، ومستشفى "إن أم سي"، تعزيزاً لجودة الحياة، وتفعيلاً للمرافق البلدية.

وينظم مركز بلدية الوثبة، بالتعاون مع نادي بني ياس الرياضي، و"BEBO SPORTS ACADEMY"، فعالية رياضة للأطفال والشباب في ملعب الأوفياء بالشامخة، تتضمن العديد من المسابقات والمنافسات في عدد من الألعاب الرياضية، إلى جانب ورش للتوعية بأهمية ممارسة الرياضة لصحة الفرد، تعزيزاً للوعي الصحي والرياضي لدى أفراد المجتمع وتحفيزا لهم على ارتياد المرافق المجتمعية.

بدوره ينظم مركز بلدية مدينة زايد فعالية رياضية لزوار حديقة ربدان من أفراد المجتمع وأصحاب الهمم، وذلك بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ومستشفى الأهلية، وعدد من مراكز أصحاب الهمم، ومراكز اللياقة البدنية، بهدف إبراز دور الأطفال وأصحاب الهمم في الرياضة وتشجيعهم على ممارستها. وتتضمن الفعالية تنظيم العديد من المسابقات والتحديات الرياضية بمشاركة أصحاب الهمم، بالإضافة إلى إجراء فحوص طبية مجانية لزوار الحديقة.

إلى ذلك، ينظم مركز بلدية مصفح فعالية رياضية للعمال في مدينة "إيكاد" العمالية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومجموعة "كيزاد"، ومدينة "إيكاد" بهدف تشجيع العمال على ممارسة الرياضة وتوعيتهم بدورها في المحافظة على الصحة وتجديد النشاط، تتضمن إقامة بطولة رياضية وتوزيع الكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة.