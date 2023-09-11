كلية ليوا تطرح برامج أكاديمية متخصصة في كلية العلوم الطبية والصحية بأبوظبي والعين

أنجزت كلية ليوا بفرعيها في أبوظبي والعين تطويراً شاملاً لمختلف مرافق العملية التعليمية في كلية العلوم الطبية والصحية، وذلك مع انطلاق العام الدراسي الأكاديمي الجديد 2023-2024، وتواصل الكلية استقبال طلبات تسجيل الطلبة المستجدين حتى 18 سبتمبر الجاري بفرعيها في أبوظبي والعين وعبر المنصات الإلكترونية المخصصة بالتسجيل. وأكد البرفيسور مكسيم مِرعب، عميد كلية العلوم الطبية والصحية، على جاهزية كلية العلوم الطبية والصحية للعام الأكاديمي الجديد، حيث أنجزت الكلية تطويراً شاملاً للخطط والبرامج الأكاديمية المطروحة بها وعددها 6 برامج في البكالوريوس وبرنامجان في الدبلوم، بالإضافة إلى صيانة شاملة وتحديث للعدد 12 مختبراً تعليمياً وتطبيقياً وبحثياً بكلية العلوم الطبية والصحية، بما يهيئ للطلبة بيئة تعلم محفزة على التفوق والتميز وإتقان المهارات العلمية والتطبيقية ذات العلاقة بتخصص كل منهم. وأشار البرفيسور مكسيم مِرعب إلى أهمية رسالة ودور كلية العلوم الطبية والصحية في رفد القطاع الصحي بالدولة بكوادر متخصصة ومؤهلة وفقاً لأفضل الممارسات العلمية والتطبيقية، بما يعزز من نمو وتطور هذا القطاع الذي يأتي في صدارة أولويات أجندة القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات 2071.

وأوضح أن الكلية تطرح هذا العام منظومة متكاملة من برامج البكالوريوس والدبلوم المعتمدة من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، وتشمل هذه البرامج:

بكالوريوس الإدارة الصحية: يزود هذا البرنامج الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة لإدارة مرافق ومنظمات الرعاية الصحية بكفاءة. سيكون الخريجون على استعداد لتولي أدوار قيادية في إدارة الرعاية الصحية والمساهمة في تحسين تقديم الرعاية الصحية.

بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية في إدارة المعلومات الصحية: في العصر الرقمي، تعد إدارة المعلومات الصحية أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على سجلات المرضى وضمان أمن البيانات. يقوم هذا البرنامج بإعداد الطلاب لإدارة بيانات الرعاية الصحية بشكل فعال، مما يجعلهم لا غنى عنهم في صناعة الرعاية الصحية.

بكالوريوس علوم المختبرات الطبية: يوفر هذا البرنامج للطلاب الفرصة ليصبحوا متخصصين ماهرين في المختبرات، قادرين على إجراء الاختبارات التشخيصية الهامة والمساهمة في رعاية المرضى من خلال تقديم نتائج مختبرية رقيقة وفي الوقت المناسب.

كما تشمل بكالوريوس التصوير التشخيصي الطبي: سيتعلم الطلاب في هذا البرنامج تشغيل معدات التصوير المتقدمة والمساعدة في تشخيص الحالات الطبية من خلال تقنيات مثل التصوير الشعاعي والموجات فوق الصوتية والتصوير بالرنين المغناطيسي.

بكالوريوس الرعاية التنفسية: سيتم تدريب خريجي هذا البرنامج على تشخيص وعلاج اضطرابات الجهاز التنفسي، مما يجعلهم مقدمي رعاية صحية أساسيين، خاصة في أوقات الأزمات الصحية التنفسية.

بكالوريوس الرعاية الطبية الطارئة: يقوم هذا البرنامج بإعداد الطلاب ليصبحوا مسعفين وفنيين طبيين للطوارئ ويقدموا الرعاية الحرجة قبل المستشفى والخدمات الطبية الطارئة.

كما تطرح الكلية برنامجين في الدبلوم، وهي دبلوم الإدارة الصحية ودبلوم تحاليل المختبرات الطبية. وأكد البرفيسور مكسيم مِرعب أن الكلية أنجزت تحديث شاملاً للمختبرات وعددها 12 مختبراً وتزويدها بأجهزة علمية تطبيقية حديثة ومتطورة.

معامل العلوم الطبية والصحية:

وأكد البروفيسور مكسيم على أنه تم تجهيز المخبرات الطبية التنفسية والطوارئ بأجهزة رعاية حرجة عالية الدقة ونماذج للصدمات لمحاكاة سيناريوهات الحالات الواقعية، إلى جانب نماذج لمجرى الهواء للحالات المتقدمة والصعبة، ونماذج للتعامل مع الحالات ما قبل المستشفى، ودعم الحياة الأساسي، وخدمة دعم الحياة المتقدمة. وبصرف النظر عن ذلك، تحتوي المختبرات، على سبيل المثال لا الحصر، على جميع أنواع معدات دعم الحياة، بما في ذلك أجهزة التنفس الصناعي الغازية والغير الغازية، وأجهزة التشخيص وأجهزة قياس النوم، وأنواع مختلفة من معدات التخليص والنقل.

يتم تصنيف مختبرات العلوم الطبية المخبرية في كلية ليوا إلى الكيمياء السريرية والعامة، وعلم الأحياء الدقيقة، وأمراض الدم، وعلم الأنسجة مع التخصصات الفرعية المدمجة.

تعد مختبرات التطوير التشخيصي الطبي من المجالات الأساسية الأخرى لكلية العلوم الطبية والصحية، حيث تحتوي على أحدث وحدات التحكم في التصوير الشعاعي التشخيصي ومختبرات الفيزياء لتلبية أفضل التعلم المعملي للطلاب. تم إنشاء هذه المعامل باستخدام أجهزة عرض وشاشات، حيث تتم المناقشات التفاعلية القائمة على الحالات، وتشتمل المختبرات أيضاً على غرف الفحص السريري.