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الإمارات

الهيئة العامة للطيران المدني: العثور على جثمان الطيار الثاني من طاقم الطائرة العمودية والتحقيقات مستمرة

شعار الهيئة العامة للطيران المدني
11 سبتمبر 2023 10:05

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن عثور فرق البحث على جثمان الطيار الثاني من أفراد طاقم الطائرة العمودية التابعة لشركة "إيروجلف" والتي سقطت قبالة سواحل إمارة أم القيوين أثناء رحلة تدريب ليلية مساء الخميس.

وكانت عمليات البحث قد أسفرت عن العثور على جثمان الطيار الأول وانتشال أجزاء من الطائرة المحطمة.

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ولا تزال التحقيقات قيد الإجراء من قبل قطاع تحقيقات الحوادث الجوية في الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة. وسيتم الإعلان عن أية مستجدات بشأن ملابسات الحادث فور توفرها.
وتقدمت الهيئة العامة للطيران المدني بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرتي الطيارين، وأهابت بالجمهور استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ودرء الشائعات والمعلومات المغلوطة.

المصدر: وام
أم القيوين
الهيئة العامة للطيران المدني
الإمارات
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