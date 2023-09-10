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«الداخلية»: انطلاق الجلسات الحوارية للعاملين بالتحقيق الجنائي

«الداخلية»: انطلاق الجلسات الحوارية للعاملين بالتحقيق الجنائي
11 سبتمبر 2023 01:32

أبوظبي ( وام )

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انطلقت أعمال الجلسات الحوارية المتخصصة في مجال العلوم والتحقيق الجنائي الشرطي، التي تنظمها الإدارة العامة للإسناد الأمني ممثلة بإدارة تنظيم التحقيق، بالتعاون والتنسيق مع مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية، وبمشاركة فاعلة من القيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة.
وتستمر الجلسات حتى نوفمبر المقبل، حيث تبحث وتستعرض ضمن أروقتها، وطياتها عدد من الموضوعات المتعلقة بالأعمال والتحقيقات الجنائية، وتناقش البدائل الحديثة لحل معضلات التحقيق الشرطي، وتقرب وجهات النظر في شؤون التحقيق، وذلك بهدف تبادل التجارب ونقل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في مجال التحقيق الشرطي.
ويأتي عقد هذه الجلسات وتنفيذها في مقر القيادات العامة للشرطة بالدولة، حيث شهدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بداية الانطلاقة للجلسات، بحضور ومشاركة 20 منتسباً من المديرين، والضباط العاملين في مجال التحقيق الجنائي الشرطي.
وتتناول الجلسات الحوارية التي يقدمها الخبراء والمختصون من الإدارات المعنية بوزارة الداخلية عدداً من الجوانب والنقاشات التي تختص بالعلوم الجنائية، والقوانين والتشريعات الحكومية، وكيفية التعامل مع الحالات والبلاغات المختلفة للوصول إلى مراحل جمع الاستدلالات والحقائق، والدقة في تحري المعلومات، بما يعزز ويحقق العدالة والنزاهة، وحماية للخصوصية في التحقيقات الشرطية.
وقدمت إدارة حقوق الإنسان ضمن أعمال الجلسة موضوع «مبادئ حقوق الإنسان في مرحلة جمع الاستدلالات»، فيما تناولت الإدارة العامة للأمن الوقائي في موضوعها «السمعة المؤسسية ومسلكيات المحقق الشرطي»، واستعرضت كلية الشرطة موضوع «التفتيش الوقائي وتوثيق الإجراءات والتدقيق على بيانات الأشخاص في مرحلة جمع الاستدلالات».
وتطرق مكتب المفتش العام إلى موضوع «الضوابط الإدارية للتحقيق الشرطي»، وتناول مكتب الشؤون الدولية موضوع «ثقافة التعامل مع الرعايا الأجانب، والتعامل مع الأطفال في مرحلة جمع الاستدلالات»، وناقشت إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالفجيرة موضوع «الإجراءات العملية في مراحل جمع الاستدلالات».

وزارة الداخلية
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