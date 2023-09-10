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الإمارات

مشاركون في قمة العشرين: أنظار العالم تتجه نحو «COP28»

الهند محط أنظار العالم مع انطلاق أعمال «قمة العشرين»
11 سبتمبر 2023 01:32

نيودلهي (وام)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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أبدى مشاركون في أعمال القمة الـ18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين «قمة العشرين»، تطلعهم لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «COP28» الذي تستضيفه الإمارات نوفمبر المقبل.
وأكد المشاركون، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات خلال فعاليات اليوم الختامي لقمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي، أن هذا الحدث العالمي تحت قيادة دولة الإمارات سيوحد الجهود للتصدي لتداعيات تغير المناخ.
وأشاروا إلى أن دولة الإمارات وضعت خططاً طموحة، عززت مكانتها العالمية في إيجاد حلول فاعلة، تتصدى للتغير المناخي، من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، حيث كانت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطلق مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. وقال تريستين نايلور، أستاذ السياسة الدولية والتاريخ بجامعة كامبريدج، إن دولة الإمارات ستشهد خلال العام الجاري حدثاً مهماً وضخماً مع استضافتها مؤتمر «COP28» لمعالجة قضايا التغير المناخي.
وتابع نايلور: «ستتجه الأنظار خلال الأشهر القادمة نحو دولة الإمارات العربية المتحدة لرؤية ما سيسفر عنه الحدث من أجل التوصل إلى اتفاق لمجابهة تغيرات المناخ وإنقاذ العالم من تداعياتها».
من جانبها، قالت ييشي سيلي، كبير المحررين في صحيفة نيو إنديان إكسبريس، إن دولة الإمارات تعمل بشكل مستمر على تحقيق التوازن بين التنمية واستدامة البيئة، وهو ما نتوقع أن نراه بشكل ملحوظ خلال فعاليات مؤتمر الأطراف «COP28» الذي سيعقد في الدولة قبل نهاية هذا العام.
اهتمام بالبيئة
قالت الصحفية ييشي سيلي إن الإمارات من الدول الرائدة في الاهتمام بالبيئة وتنمية مواردها الطبيعية، وتبني استراتيجيات تقوم على إيجاد مستقبل مستدام للحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن حكومة الإمارات تحرص على التنمية المستدامة من خلال التخطيط الاستباقي، والعديد من المشاريع، التي تم إطلاقها لتحقيق الأهداف المرجوة.
وتوقعت سيلي أن تحقق دولة الإمارات إنجازات ضخمة خلال فترة استضافتها ورئاستها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «COP28». وقال باوان كومار شارما، استشاري في «سانساد تي» التابع للبرلمان الهندي، إن دولة الإمارات تواصل جهودها الحثيثة محلياً وإقليميا ودولياً من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي، وهو ما يضعها في مكانة عالمية رائدة في الحراك العالمي للعمل المناخي، بالتزامن مع استضافتها مؤتمر «COP28». وأضاف باوان: «نتوقع أن تحقق دولة الإمارات مزيداً من النجاحات والإنجازات في هذا الحدث العالمي الضخم، بما يسهم في تعزيز العمل على خفض الانبعاثات، والتكيف مع تداعيات تغير المناخ».

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