إطلاق خدمة «الصرف الذاتي للأدوية» من المركبة

فهد بوهندي (الفجيرة)

أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خدمة «الصرف الذاتي للأدوية» وهي الأولى من نوعها على مستوى الدولة في مستشفى الفجيرة كمرحلة أولى حتى الآن، ويميز خدمة «الصرف الذاتي للأدوية» أنها تتم دون الحاجة لدخول المستشفى عبر جهاز الصرف ذاتياً من خلال المريض عبر استخدام الهوية.

وأضافت الدكتورة حليمة الظنحاني، رئيس قسم الصيدلة في مستشفى الفجيرة لدى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، لـ«الاتحاد»: «تمكن الخدمة عبر الجهاز المريض من تسلم أدويته أيضاً عبر مروره بالمركبة لدى الجهاز، دون الحاجة لدخول المستشفى، من خلال التعامل مباشرة مع الأنظمة الصيدلية الذكية، وتكون الاستفادة من هذه الخدمة من جوانب متعددة، أبرزها توفير الوقت والجهد على المريض، وكذلك ترتقي هذه الخدمة بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى بشكل عام، وهي تجربة مريحة جداً للمريض، وتستهدف هذه الخدمة جميع الفئات المجتمعية، ولكنها تعتبر أكثر فعالية، والاستفادة منها تكون قصوى لفئة ذوي الهمم وكبار المواطنين، إضافة للأشخاص الذين لا يساعدهم وقتهم على الدخول للمستشفى وتسلم الأدوية بالشكل المعتاد».

وتابعت: «تحافظ هذه الخدمة على المستوى المطلوب في تلقي المريض للعلاج، حيث إن جميع الوصفات إلكترونية، وبالتالي المريض يتسلم أدويته من جهاز الصرف الذاتي، مع التعليمات والإرشادات الطبية للدواء من خلال صورة كل دواء وإرشاداته والتعليمات متاحة باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة لتسلم المريض بريداً إلكترونياً يضم التعليمات بخصوص الأدوية المتسلمة». الجدير بالذكر أن الكادر الطبي المواطن له دور كبير كفريق عمل في بداية المشروع والإعداد له وتنفيذه وتطبيقه على المرضى، وهذه الخدمة المقدمة تأتي ضمن خطة مستقبلية لتعميم هذه الخدمة في عدد من المستشفيات لدى المؤسسة مثل مستشفى القاسمي ومستشفى عبيد الله.

مراجعون

التقت «الاتحاد» عدداً من المراجعين لمستشفى الفجيرة أكدوا أن الخدمة ذات فاعلية ولها دور كبير في توفير الوقت والجهد، وقال المواطن سعيد راشد: «فعلاً خدمة أكثر من رائعة، توفر جهداً كبيراً على المرضى والمراجعين، خصوصاً الذين يأخذون أدوية بشكل متواصل بسبب أمراض مزمنة أو غيره، فاليوم توفر هذه الخدمة اختصاراً كبيراً للوقت، فيستطيع المريض إدخال هويته في الجهاز لصرف أدويته وتعليمات الاستخدام، دون الحاجة للدخول والتسجيل ومراجعة الطبيب أو الصيدلية، كما توفر له هذه الخدمة صرف الأدوية وهو جالس في مركبته إذا أحب المرور بالممر المخصص للمركبات».