تفاهم بين «الإمارات للخدمات الصحية» و«المستشفيات الأميركية»

دبي (الاتحاد)

أبرمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومؤسسة المستشفيات الأميركية للرعاية الصحية «اتش سي ايه» بالمملكة المتحدة، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك، ترتكز إلى 3 مجالات محورية هي المجال التعليمي، والمجال البحثي، وبرنامج الأطباء الزائرين، وذلك لتقديم الخدمات الإكلينيكية للمرضى، وتطوير برامج الرعاية الصحية المتكاملة، واستخدام تقنيات العلاج الحديثة.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وسكوت فلدمان، نائب رئيس الخدمات الدولية في مؤسسة المستشفيات الأميركية للرعاية الصحية «اتش سي ايه».

وأكد الدكتور عصام الزرعوني أن هذه الخطوة تأتي كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية في الدولة، من خلال تبادل الخبرات والتجارب، بما يحقق الفوائد والمكتسبات في مجال الرعاية الصحية للجانبين، ومن المتوقع أن يستفيد المرضى والمتعاملون من هذا التعاون الاستراتيجي، الذي سيسهم في تعزيز الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية عالية الجودة، مشيراً إلى أن المذكرة شملت العديد من النقاط الرئيسية التي تتضمن تقديم الدعم في تطوير برنامج متكامل للرعاية الصحية الشاملة، وتقديم تقنيات سريرية حديثة للمرضى، من خلال عمل الطرفين سوياً على تطوير وتحسين الإدارة الصحية والخدمات الطبية المقدمة.

وأفاد الزرعوني بأن المؤسسة ملتزمة بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى في الدولة، من خلال هذه الشراكة التي تعتبر خطوة ضمن سلسلة من الخطوات والجهود التي قادتها المؤسسة من خلال توسيع نطاق العمل مع الشركاء الاستراتيجيين، والتركيز على مختلف التخصصات الطبية ومجالات الرعاية الصحية، بما يضمن تحقيق أهداف استراتيجيات المؤسسة وطموحها نحو تكريس ريادة الدولة ومكانتها في مجال توفير أفضل ممارسات الرعاية الصحية العالمية.

تعاون

أوضحت الدكتورة نور المهيري، مدير إدارة الصحة النفسية، مدير برنامج الأطباء الزائرين في المؤسسة، أن مذكرة التفاهم ستسهم في تعزيز مجالات التعاون في البحث العلمي والابتكار من خلال تبني التقنيات والأجهزة الحديثة لتشخيص وعلاج الأمراض، واستخدام طرق علاجية وأدوية مبتكرة مبنية على البراهين العلمية والدراسات العلمية، بما يسهم في تعزيز منظومة الرعاية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات.

وتضمنت مذكرة تفاهم ضمن المجال العلمي بحث سبل التعاون لتدريب الأطباء والكوادر الصحية المساعدة، والتركيز على تطوير برامج الإدارة الصحية، كما اشتمل مجال البحث العلمي والابتكار على تطوير البنية التحتية للبحوث والتعاون في المبادرات البحثية المشتركة.

واتفق الجانبان في مجال برنامج الأطباء الزائرين على توفير أطباء من التخصصات الفرعية كافة، لتقديم خدمات سريرية وتعليمية بمستشفيات المؤسسة، بما يتضمنه ذلك من تقديم الاستشارات الإكلينيكية، ومتابعة الخطة العلاجية للمرضى، وتبادل الخبرات مع الكوادر الصحية المحلية.