تعاون بين «خيرية الشارقة» و«طيران العربية»

الشارقة (الاتحاد)

استقبلت جمعية الشارقة الخيرية، وفد شركة طيران العربية، بهدف تعزيز التعاون القائم بين الجانبين، في إطار تنفيذ مشروع «سحاب الخير» المعني بتوفير مغلفات بمقاعد الركاب، ليتسنى لهم إمكانية وضع تبرعاتهم النقدية التي يتم تحويلها إلى حسابات الجمعية لدعم المشاريع التنموية المختلفة التي يتم تنفيذها في محطات العربية للطيران حول العالم.

واستقبل محمد حمدان الزري، رئيس قطاع المشاريع بجمعية الشارقة الخيرية، يرافقه خالد القصاب، مدير إدارة جمع التبرعات، بمقر الجمعية الرئيسي في سمنان، جاسم الكوهجي، مدير عام العلاقات الحكومية في الإمارات - العربية للطيران ومرافقيه.

وأكد الكهوجي اعتزاز العربية للطيران بهذه الشراكة مع جمعية الشارقة الخيرية .

وأشاد بحجم العمل الذي تقوم به جمعية الشارقة الخيرية ووجود أعمالها في أكثر من 110 دول حول العالم، وتوسعها من حين لآخر يؤكد قيمة العمل الإنساني الذي نحن، بفضل هذا التعاون، جزء منه.

رحب محمد حمدان الزري بضيوف الجمعية، وأثنى على التعاون القائم بين الجمعية والعربية للطيران، والذي أثمر على مدار عقدين من الزمان دعم ما يزيد على 100 مشروع خيري من مشاريع الجمعية، بتكلفة مالية بلغت 9.3 مليون درهم، .