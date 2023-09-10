500 ألف درهم دعماً لحملة  أوقاف المساجد في دبي

دبي(الاتحاد)

سجّلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أول مساهمة خيرية لدعم حملة «أوقاف المساجد»، قدمتها مؤسسة تراحم الخيرية.

وتسلمت المؤسسة 500 ألف درهم من مؤسسة تراحم الخيرية، لصالح الحملة التي تهدف لدعم صندوق أوقاف مساجد إمارة دبي.

وأكدت تراحم الخيرية استمرارهما في دعم الحملة من خلال توجيه المتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء الراغبين بالتبرع للمساجد عبر قنواتها إلى المساهمة في مبادرة «أوقاف المساجد»، مشيرة إلى إمكانية إضافة خيار التبرع للحملة عبر موقعها الإلكتروني.

ووجَّه علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، الشكر لمؤسسة تراحم الخيرية، على مساهمتها التي ستدعم خطط الحملة في تحقيق هدفها بتشييد وقف خيري مستدام يخصص ريعه لرعاية شؤون مساجد الإمارة، لافتاً إلى أن تراحم الخيرية هي أول جهة تشارك في دعم الحملة.

وأضاف المطوع: تأتي حملة «أوقاف المساجد» ضمن سعي دبي الحثيث لتوسعة وتنوع مصارف العمل الوقفي المبتكرة، وتعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات ليكونوا شركاء فاعلين في الوقف الخيري.

وتهدف الحملة إلى بناء مجمع تجاري في منطقة الخوانيج، يتكون من 29 محلاً تجارياً وسوق استهلاكي كبير ومركز طبي متكامل ومواقف للسيارات، وتبلغ القيمة الإجمالية التقديرية لتكاليف الإنشاء نحو 40 مليون درهم، فيما تقدّر العوائد السنوية بنحو 8 ملايين درهم سيتم تخصيصها لتغطية مصروفات نحو 50 مسجداً من مساجد دبي التي ليس لها أوقاف أو مصارف تعود عليها.

من جانبه، قال خالد القاسم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تراحم الخيرية «نعمل في المؤسسة على عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات فاعلة في خدمة المجتمع مثل مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي».