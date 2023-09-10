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55 مرشحاً في القائمة القصيرة لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي

55 مرشحاً في القائمة القصيرة لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي
11 سبتمبر 2023 01:32

الشارقة (الاتحاد)

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أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، القائمة القصيرة لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2023، وتضم 55 مرشحاً، وذلك عقب جلسة خاصة نظمتها اللجنة العليا لتحكيم الجائزة جمعت بين ممثلين من مختلف مجالات الإعلام والاتصال، لاختيار الملفات المرشحة في فئات الجائزة الـ26 التي تضم 14 فئة عالمية و12 فئة عربية، وقد شهدت الدورة العاشرة أكثر من 1.530 مشاركة عربية وعالمية.
وضمت القائمة القصيرة مرشحين من دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وقطر، والولايات المتحدة الأميركية، وكينيا، وغيرها من الدول. وبين المكتب الإعلامي، أن الإعلان عن أسماء الفائزين سيتم في حفل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، في الـ14 من سبتمبر الجاري بمركز إكسبو الشارقة.

الشارقة
جائزة الشارقة للاتصال الحكومي
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