موانئ دبي العالمية شريك استراتيجي لمنتدى الإعلام العربي الـ 21

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي للصحافة، وفي إطار استعداداته النهائية لعقد الدورة الحادية والعشرين لمنتدى الإعلام العربي المُقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تعاونه مع «موانئ دبي العالمية»، كشريك استراتيجي للحدث الإعلامي الأبرز على مستوى المنطقة العربية، والذي سيتم تنظيمه هذا العام، بحضور ومشاركة أكثر من 3000 شخصية من الساسة والمسؤولين وصُنّاع القرار ونخبة من رموز العمل الإعلامي وقياداته على المستويين العربي والعالمي، إلى جانب ممثلي كبرى المؤسسات الإعلامية وأبرز الإعلاميين والكُتّاب والصحفيين في المنطقة والعالم.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تحول منتدى الإعلام العربي إلى معلم بارز من معالم المشهد الإعلامي في المنطقة العربية، بما يمثله من قيمة، كحدث يجمع أهم وأبرز المعنيين بهذا القطاع من مُفكرين وكُتّاب ومثقفين وقيادات إعلامية عربية وعالمية، تأكيداً على دور دبي ودولة الإمارات عموماً في تفعيل الحوار البناء في المجالات كافة. فمنذ دورته الأولى في عام 2001، تطور منتدى الإعلام العربي بشكل لافت من حيث الحجم والقضايا المؤثرة التي يطرحها ليصبح منصة استراتيجية للحوار الإعلامي وتبادل المعرفة. وفي هذا السياق يبرز المنتدى، كحدث إقليمي ينطلق من دبي، مسارات تنموية عدة تعكس حجم أعمال (دي بي ورلد) العابرة للحدود، والتي تفتح أيضاً قنوات ذات إمكانات غير محدودة من خلال الحلول اللوجستية الذكية».

وأضاف: «يسعدنا أن نشارك من جديد مع نادي دبي للصحافة كراعٍ استراتيجي لمنتدى الإعلام العربي، ونتطلع إلى مشاركة تجربتنا مع مختلف الإعلاميين في الوطن العربي، والتأكيد على مكانة دبي كواحدة من أفضل مدن العالم للتجارة والابتكار».

من جهتها، أثنت منى غانم المرّي، نائب الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، على النموذج المُلهِم الذي تحرص «موانئ دبي العالمية» على تقديمه كمؤسسة وطنية تمتد أعمالها لتغطي مواقع مختلفة في قارات العالم الست، وتعي قيمة الإعلام وأثره في المجتمع على المستويات كافة، بما في ذلك حركة الاقتصاد والتجارة، وتبادر إلى دعم الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية قطاع شديد القرب من الناس والتأثير في حياتهم، إذ يتجلى وعي موانئ دبي العالمية في حرصها على أن تكون في مقدمة داعمي منتدى الإعلام العربي كشريك استراتيجي للحدث، بما لهذه الشراكة من دلالات وأثر كبير في إنجاح أهدافه.

المتغيرات العالمية

يعكس اتفاق الشراكة بين «موانئ دبي العالمية» و«نادي دبي للصحافة»، الرغبة المشتركة لدى الطرفين في ضمان مقومات النجاح كافة والتميز للمنتدى الذي يستقطب سنوياً الآلاف من القائمين على العمل الإعلامي من مختلف أنحاء العالم العربي، وكذلك من الإعلاميين العرب المقيمين في مناطق مختلفة من العالم. وتضطلع «موانئ دبي العالمية» بدور محوري في دعم التجارة العالمية بتنوع عملياتها ضمن عدة قطاعات مترابطة، من الموانئ والمحطات البحرية والبرية والخدمات البحرية واللوجستية والخدمات المساندة، وكذلك الحلول التجارية القائمة على التكنولوجيا.

جدير بالذكر، أن منتدى الإعلام العربي سينطلق على مدار ثلاثة أيام، 25 وهو اليوم التمهيدي للمنتدى ويقام بتنظيم من مجلس دبي للإعلام بدعوات خاصة، ويومي 26 و27 سبتمبر الجاري في مدينة جميرا بدبي، تحت شعار «مستقبل الإعلام العربي»، بحضور ومشاركة نخبة من الإعلاميين وصناع القرار والمُفكّرين والكتّاب في المنطقة العربية والعالم، ضمن أكبر تجمع سنوي للإعلام العربي، إذ يشكّل المنتدى منصة عربية رائدة لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في استشراف مستقبل الإعلام العربي. ويضم المنتدى مجموعة كبيرة من الجلسات النقاشية والحوارية والندوات وورشات العمل التي تركز في مجملها على أحدث الاتجاهات الإعلامية، وسبل تطوير الإعلام العربي وكل ما يتطلبه من حلول مبتكرة لاستباق التحديات والمتغيرات العالمية.