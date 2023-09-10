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تفاهم بين شرطة أبوظبي و«الجمعية النسائية»

مريم القحطاني وآمنة البلوشي (من المصدر)
11 سبتمبر 2023 01:32

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع جمعية الشرطة النسائية الإماراتية، لتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين في مجال دعم المرأة الإماراتية.
وقعت المذكرة العميد دكتور خبير مريم أحمد القحطاني، نائب مدير إدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي، والمقدم الدكتورة آمنة محمد البلوشي، رئيسة جمعية الشرطة النسائية الإماراتية، المدير الإقليمي للشرطة النسائية في الشرق الأوسط.
ويتم بموجب المذكرة التعاون في تنظيم الدورات التدريبية والورش التوعوية التي تركز على الاهتمام بالمرأة والأسرة في المجتمع، وإقامة فعاليات مجتمعية بالتعاون مع مجالس أبوظبي والجهات المختصة في إمارة أبوظبي، وإعداد البحوث والدراسات التي تعنى بالمرأة والأسرة والمرتبطة بأمن وأمان المجتمع وتنميته، والإسهام في رفع مستوى الوعي الاجتماعي للمرأة الإماراتية في مجالات السلك العسكري، والاحتفاء بالعنصر النسائي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممن كان لهن قصص بطولية أو قصص نجاح، عبر تكريمهن في المؤتمرات والمناسبات المختلفة وأي مجالات تعاون أخرى مستقبلاً يتفق عليها الطرفان، ويكون من شأنها تحقيق الأهداف المشتركة.
وأوضحت العميد دكتور خبير مريم أحمد القحطاني أن المذكرة تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، بما يعزز التكامل وتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدة أهمية تعزيز دور الشرطة النسائية في المجالات الاجتماعية والإسهام في تنمية القدرات والكفاءات، ودعم التوافق والتباين الاجتماعي لسلامة النسيج الأسري والاجتماعي.
تكاتف الجهود
أكدت المقدم الدكتورة آمنة خميس البلوشي، رئيسة جمعية الشرطة النسائية الإماراتية، المدير الإقليمي للشرطة النسائية في الشرق الوسط، أهمية الشراكة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والسعي إلى تحقيق رؤية القيادة عبر تكاتف الجهود وتكاملها مع الشركاء الاستراتيجيين.
وأضافت: «إن المرأة الإماراتية تحظى بتقدير ودعم من القيادة الرشيدة الذي انعكس إيجابياً في دعم الكوادر النسائية الشرطية في دولة الإمارات، وتعزيز وجودها في العمل الشرطي، حتى أصبحت ريادية مُبَادِرة تشارك في صنع مستقبلها ومستقبل وطنها وتبوأت المكانة اللائقة بها في المجتمع، وقدمت صورة مشرقة لوطنها في المحافل كافة، المحلية والإقليمية والدولية، مثمنة رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية».

شرطة أبوظبي
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