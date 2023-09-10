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2330 طالباً وطالبة في مدارس حماية

عبد الله المري لدى ترؤسه اجتماع مجلس أمناء مدارس «حماية» (من المصدر)
11 سبتمبر 2023 01:32

دبي (الاتحاد)

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ترأس معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع مجلس أمناء مدارس حماية للتربية والتعليم، بحضور اللواء الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، نائب رئيس المجلس، المشرف العام لمدارس حماية، واللواء علي غانم، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي.
واستعرض اللواء غيث السويدي، إحصائيات مدارس حماية خلال الـ5 أعوام الماضية، حيث بلغ عدد المنتسبين لمدارس حماية خلال العام الدراسي الجديد 2023 – 2024، بلغ 2330 طالباً وطالبة، موزعين على 5 مدارس.

عبد الله خليفة المري
شرطة دبي
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