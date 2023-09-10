تقليد مديري قطاع شؤون التميز والريادة وسام «إكسبو»

دبي (الاتحاد)

قلد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي، وسام «إكسبو 2020 دبي» لمديري الإدارات العامة في قطاع شؤون التميز والريادة، لدورهم وإنجازاتهم المتميزة في إنجاح استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لحدث إكسبو 2020 دبي العالمي الكبير، وتقديراً وعرفاناً لجهودهم في فترة الاستعدادات والتحضيرات وأثناء وبعد انتهاء الحدث.

وجاء تقليد الوسام تنفيذاً للمكرمة السامية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمنح «وسام إكسبو 2020 دبي» تقديراً للجهود والخدمات والإنجازات المميزة في إدارة وتنظيم إكسبو 2020 دبي، والذي استضافته إمارة دبي من 1 أكتوبر 2021م إلى 31 مارس 2022 ورسخ مكانة دولة الإمارات في المحافل الدولية.