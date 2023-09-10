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أبوظبي تستضيف «المنتدى العربي للإسكان والتنمية المجتمعية» الاثنين

سهيل المزروعي
11 سبتمبر 2023

أبوظبـي ( الاتحاد)
أكد معالي سهيل بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، على أهمية تبادل الخبرات ومشاركة المعرفة مع الخبراء بقطاع الإسكان؛ حيث توجد هناك حاجة ماسَّة لوضع خطة واضحة من أجل الوصول إلى سوق إسكان مزدهر يلبي احتياجات وتطلعات الناس في العالم العربي.
وأشار إلى أهمية «المنتدى العربي للإسكان والتنمية المجتمعية» الذي سيعقد في أبوظبي، ويستمر على مدار يومين من 11 إلى 12 سبتمبر الجاري، ويجمع خبراء قطاع الإسكان وممثلي الحكومات والمطورين والمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين؛ الذين سيتناولون المسائل المُلحَّة المحيطة بسوق الإسكان في العالم العربي.

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  • محمد المنصوري
    محمد المنصوري

وقال المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان: «يتماشى «المنتدى العربي للإسكان والتنمية المجتمعية» مع رؤيتنا الاستراتيجية لدعم رفاهية المواطن وجهودنا لتوفير الإسكان الحكومي المستدام وتعزيز سعادة المواطن فضلاً عن دعم تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا القطاع. ونحن على استعداد تام للتعاون مع الجهات الرائدة وقادة الفكر والخبراء في هذا القطاع من أجل صياغة مستقبل مزدهر للإسكان في مجتمعاتنا».

برنامج الشيخ زايد للإسكان
الإمارات
الإسكان
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