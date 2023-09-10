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رئيس الدولة يعزّي ملك المغرب في ضحايا الزلزال

رئيس الدولة يعزّي ملك المغرب في ضحايا الزلزال
10 سبتمبر 2023 21:45

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، أعرب خلاله عن صادق تعازيه ومواساته في ضحايا الزلزال الذي شهدته عدد من المناطق في المغرب.
وأكد سموه تضامن دولة الإمارات مع المغرب ووقوفها إلى جانب شعبه الشقيق خلال هذه الأوقات الصعبة.
كما قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعازيه ومواساته إلى الشعب المغربي الشقيق وذوي الضحايا، سائلاً المولى عز وجل الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.
من جانبه، عبر جلالة الملك محمد السادس عن شكره وتقديره لمشاعر التضامن الأخوية الصادقة التي أبداها أخوه صاحب السمو رئيس الدولة تجاه المغرب وأهله، داعياً الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل مكروه.

 

 

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محمد بن زايد
محمد السادس
المغرب
زلزال
تعزية
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