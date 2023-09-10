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طقس الإمارات صحو غائم جزئيا غدا

أبوظبي
10 سبتمبر 2023 18:10

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطبا ليلا وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الغربية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً. تكون حركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الموج في الخليج العربي خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 22:48، والجزر الثاني عند الساعة 06:15.
في بحر عمان، الموج خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 08:25 والمد الثاني عند الساعة 19:33 والجزر الأول عند 14:32 والجزر الثاني عند الساعة 02:16.

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المصدر: وام
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