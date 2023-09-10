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حمدان بن محمد يعتمد الخطة الشاملة لتطوير منظومة النقل البحري في دبي حتى 2030

حمدان بن محمد خلال زيارته هيئة الطرق والمواصلات بحضور مطر الطاير (الصور من وام)
10 سبتمبر 2023 13:29

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الخطة الشاملة لتطوير منظومة النقل البحري في دبي حتى 2030.

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وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": اعتمدنا الخطة الشاملة لتطوير منظومة النقل البحري في دبي حتى 2030 بهدف زيادة طول الشبكة بنسبة 188% وخدمة 22 مليون راكب بحلول 2030.. كما تفقدت مشروعاً رائداً تنفذه هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع القطاع الخاص لتصنيع أول عبرة كهربائية في العالم، بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وتابعت نتائج التشغيل التجريبي لأول عبرة ذاتية القيادة في مياه دبي، وسعيد كذلك بلقاء هنادي الدوسري أول مواطنة تشغل وظيفة قبطان بحري لوسيلة نقل بحري جماعي".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
دبي
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