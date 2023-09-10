سيف بن زايد: نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى المملكة المغربية الشقيقة قيادةً وشعباً

قال سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم الأحد ، عبر منصة "إكس" :" نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى المملكة المغربية الشقيقة قيادةً وشعباً وإلى من فقدوا أحباءهم، سائلين الله تعالى أن يتغمد ضحايا الزلزال بواسع رحمته وأن يكتب الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، اللهم تلطف بالمغرب وشعبه واحفظهم من كل مكروه".

نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى المملكة المغربية الشقيقة قيادةً وشعباً وإلى من فقدوا أحباءهم، سائلين الله تعالى أن يتغمد ضحايا الزلزال بواسع رحمته وأن يكتب الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، اللهم تلطف بالمغرب وشعبه واحفظهم من كل مكروه. — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) September 10, 2023