الإثنين 11 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سيف بن زايد: نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى المملكة المغربية الشقيقة قيادةً وشعباً

سيف بن زايد: نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى المملكة المغربية الشقيقة قيادةً وشعباً
10 سبتمبر 2023 12:11

قال سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم الأحد ، عبر منصة "إكس" :" نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى المملكة المغربية الشقيقة قيادةً وشعباً وإلى من فقدوا أحباءهم، سائلين الله تعالى أن يتغمد ضحايا الزلزال بواسع رحمته وأن يكتب الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، اللهم تلطف بالمغرب وشعبه واحفظهم من كل مكروه".

 

 

أخبار ذات صلة
سباق مع الزمن في المغرب للعثور على ناجين إثر الزلزال المدمر
المغرب.. فرق الإنقاذ تسابق الزمن بحثاً عن ناجين

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المغرب
سيف بن زايد
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
«حقبة» فليك الأسوأ في تاريخ «الألمان»!
الرياضي
«حقبة» فليك الأسوأ في تاريخ «الألمان»!
اليوم 11:23
«لعنة» الأرجنتين تواصل مطاردة ألمانيا!
الرياضي
«لعنة» الأرجنتين تواصل مطاردة ألمانيا!
اليوم 11:21
كلية ليوا تطرح برامج أكاديمية متخصصة في كلية العلوم الطبية والصحية بأبوظبي والعين
الإمارات
كلية ليوا تطرح برامج أكاديمية متخصصة في كلية العلوم الطبية والصحية بأبوظبي والعين
اليوم 11:21
خورفكان يتعاقد مع سيريرو
الرياضي
خورفكان يتعاقد مع سيريرو
اليوم 11:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©