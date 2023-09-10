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برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. مركز الشباب العربي يطلق النسخة الخامسة من برنامج القيادات الإعلامية

برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. مركز الشباب العربي يطلق النسخة الخامسة من برنامج القيادات الإعلامية
10 سبتمبر 2023 10:45

تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، أعلن مركز الشباب العربي في أبوظبي عن انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، بمشاركة 51 شاباً وشابة من 18 دولة عربية، وبالتعاون مع 20 مؤسسة إعلامية عربية ودولية.

ويعدّ البرنامج أحد أكبر البرامج التدريبية التي تُركّز على المهارات العملية على مستوى الوطن العربي، حيث يستهدف الشباب المتميز في المراحل الأخيرة من الدراسة الجامعية أو في بداية مشوارهم المهني بعد التخرّج، من أجل تعزيز مهاراتهم وبناء قدراتهم وإغناء تجاربهم ورفع تنافسيتهم لسوق العمل.

وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية تمسك الشباب المقبل على العمل في قطاع الإعلام بالقيم الإنسانية وخدمة المجتمع المستمدة من هويتنا العربية والإسلامية، بما يعزز الرسالة والأهداف السامية لمهنة الإعلام في خدمة المجتمعات.

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وقال سموه إن الشباب العربي قادر على تقديم صورة أفضل عن الإمكانيات العربية في مختلف القطاعات التنموية من خلال إعلام محترف يوازن بين المهنية وتوظيف أدوات التقنية المعاصرة بالاعتماد على قدرات وإبداعات الشباب، لذلك سيواصل المركز في الاستثمار وتنمية المعارف والمهارات وسعيه لتوفير الفرص للموهوبين كافة.

وستشهد فعاليات النسخة الخامسة، العديد من الورش التدريبية المتخصصة، واللقاءات الموسّعة مع قادة المؤسسات الإعلامية والخبراء والمدربين، بما يسهم في تدريبهم ومعرفتهم بمأسسة عمل الإعلام الهادف، ويسمح لهم بإلقاء نظرة مقرّبة على طبيعة عمل غُرف الأخبار والمنصات الإعلامية المتعددة، ويؤهلهم لاكتساب مهارات الإعلامي الموهوب، ويساهم بتعزيز ارتباط الشباب بالهوية واللغة العربية.

وستشمل فعاليات البرنامج مشاركات للأعضاء في أنشطة منتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة منتصف الشهر الجاري، ومنتدى الإعلام العربي في دبي في نهاية سبتمبر، والكونغرس العالمي للإعلام بأبوظبي في شهر نوفمبر المقبل.

المصدر: وام
ذياب بن محمد بن زايد
مركز الشباب العربي
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