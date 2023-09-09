«الشؤون الإسلامية» تشارك في مؤتمر بالقاهرة

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في المؤتمر العام الــ(34) للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المنعقد في القاهرة تحت عنوان: «الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة»، بحضور عدد من المسؤولين عن الشأن الديني في العالم لمناقشة عدد من المحاور الذي تثري هذا العنوان والخروج بنتائج إيجابية تلبي الطموحات.

وألقى الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، كلمة تقدم فيها بالشكر لجمهورية مصر قيادة وشعباً، ناقلاً لهم تحيات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مثمناً الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية مصر العربية والقائمون عليه.

وأكد الدكتور الكعبي، أن هذا الملتقى هو فرصة لتبادل الأفكار والخبرات حول استثمار العالم الرقمي، لتعزيز الاعتدال في الخطاب الديني، ونشر القيم الحضارية، وترسيخ مكانة الإنسانية، مستعرضاً بعض النماذج للتجربة الاستباقية لجودة الحياة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مبيناً أنها قامت على مسارين: المسار الأول يتمثل في إصدارها التشريعات التي تضبط التفاعلات الرقمية في الأمور الدينية، فحظرت بالقانون أي مساس بالأديان والمقدسات، ومنعت خطاب التمييز والكراهية والتعصب المذهبي والطائفي والعرقي، واعتبرت أن أي خرق لمبادئ التسامح والتعايش المجتمعي والاعتدال الديني يتم عبر المنصات الرقمية الوطنية؛ يعد من الجرائم الإلكترونية، التي يخضع مرتكبوها للمساءلة القانونية. أما المسار الثاني فقال إنه يتمثل في تعزيز مجتمع رقمي آمن في الدولة، وهوية إيجابية ذات تفاعل رقمي هادف، يلتزم المجتمع بموجبها بميثاق القيم والسلوكيات الرقمية الإيجابية، واحترام الآخرين، وبناء القدرات الرقمية لتمكين أفراد المجتمع من الاستخدام الرقمي المتوازن بشكل واعٍ وسليم.

ودعا الكعبي، في ختام كلمته، إلى النظر في اعتماد ميثاق للأخلاقيات الرقمية ونشر المحتوى الديني في الفضاء الإلكتروني وتعميمه على جميع المؤسسات المعنية بالشؤون الإسلامية، وتشكيل فريق عمل لتطوير استراتيجية شاملة للشؤون الإسلامية في الفضاءات الإلكترونية والمنصات الرقمية، وتعزيز تبادل الخبرات وأوراق العمل المقدمة لتطوير الاستثمار الأمثل للفضاء الرقمي.