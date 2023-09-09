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أحمد بن محمد ونهيان بن مبارك يحضران أفراح المهيري والرميثي في دبي

أحمد بن محمد لدى حضوره الحفل (وام)
10 سبتمبر 2023 01:30

دبي (وام)
حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه جمال سالم الجلاف المهيري، ويحيى عبدالله بالعاجر الرميثي، في مجلس أم سقيم، بمناسبة زفاف راشد جمال سالم الجلاف المهيري على كريمة محمد عبدالله بن دلموك المهيري، وسالم يحيى عبدالله بالعاجر الرميثي على كريمة جمال سالم الجلاف المهيري. وهنّأ سموه العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهم بالبنين والرفاه والاستقرار، ودعا الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

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كما حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل زفاف راشد جمال سالم الجلاف على كريمة محمد عبدالله بن دلموك المهيري، وسالم يحيى عبدالله بالعاجر الرميثي على كريمة جمال سالم الجلاف المهيرى. كما حضر الحفل الذي أقيم بمجلس أم سقيم بدبي، الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

أحمد بن محمد
نهيان بن مبارك
أفراح المهيري
دبي
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