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اجتماع مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية

اجتماع مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية
10 سبتمبر 2023 01:30

الشارقة (الاتحاد)

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عقد مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الإدارة، اجتماعه الدوري بمقر الجمعية الرئيسي في سمنان، والذي ناقش عدداً من الملفات المطروحة على طاولة النقاش والمتعلقة بالعمل العام في الجمعية داخلياً وخارجياً.
ورفع الحضور في مستهل الاجتماع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه ورعايته المتواصلة لمسيرة العمل الخيري في الإمارة، وإسهاماته الإنسانية المستمرة على مدار العام والتي كان لها كبير الأثر في النهوض بمسيرة العمل الخيري في الإمارة، ومن ثم صادق المجلس على محضر الاجتماع السابق، ليناقش بعدها عدداً من الموضوعات المُدرجة على أجندة الاجتماع الحالي، حيث ناقش الحضور التطورات المتعلقة بتطوير الأنظمة الإلكترونية بالجمعية واعتماد خطة تطوير الموقع الإلكتروني وتطبيق الجمعية على الهواتف الذكية، كما استعرض الأعضاء آخر ترتيبات مشروع العرس الجماعي داخل وخارج الدولة، وتبادلوا النقاش حول مشروع العرس التاسع المقرر تنظيمه داخل الدولة لـ150 عريساً من المواطنين وأبناء المواطنات وأصحاب المراسيم، وكذلك من المقيمين الذين قدموا خدمات جليلة للدولة، وكذلك العرس المقرر تنظيمه بدولة البحرين لـ150 عريساً. وفي ما يتعلق بنظم التدقيق في الجمعية.

الشارقة
جمعية الشارقة الخيرية
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