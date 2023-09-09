صقر غباش يترأس وفد المجلس الوطني إلى الصين

أبوظبي (الاتحاد)

يترأس معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس الذي سيقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة من 10 - 15 سبتمبر 2023م، وذلك بدعوة من معالي تشاو ليجي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

وسيتم خلال الزيارة، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، تجسيداً لعلاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، والتي تحظى بدعم من قبل قيادتي البلدين الصديقين.

ويعقد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، جلسة مباحثات مع معالي تشاو ليجي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، وسيلتقي عدداً من المسؤولين، وذلك لمناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات، سيما البرلمانية منها، بما يحقق رؤية قيادتي البلدين وتطلعات الشعبين الصديقين.

ويضم وفد المجلس في عضويته معالي الدكتور علي راشد النعيمي، والدكتور طارق حميد الطاير، وأسامة أحمد الشعفار، وعائشة رضا البيرق، وسمية حارب السويدي، وعفراء بخيت العليلي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.