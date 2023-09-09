"e&" توفر مكالمات مجانية لمشتركي اتصالات في الإمارات ومصر إلى المغرب

أعلنت e&، السبت، عن توفير مكالمات مجانية إلى المملكة المغربية الشقيقة من شبكاتها العاملة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية لإتاحة الفرصة للأفراد للتواصل مع المتضرّرين من آثار الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش.

وأعرب حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ e& عن أمله في أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز التواصل بين الأفراد داخل وخارج المملكة المغربية الشقيقة لإتاحة الفرصة لهم للاطمئنان على ذويهم انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بضرورة توفير مختلف أشكال الدعم للمملكة المغربية.

تسري هذه المبادرة اعتباراً من 9 سبتمبر، وتشمل جميع عملاء شبكة الهاتف المتحرك في اتصالات من e& في دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، ليكونوا على اتصال مع عائلاتهم وأحبائهم.

ويمكن لعملاء اتصالات من e& في دولة الإمارات التواصل لمدة 30 دقيقة لغاية 15 سبتمبر الجاري مجاناً مع عائلاتهم في المملكة المغربية، إلى جانب مكالمات صادرة غير محدودة لعملاء الشبكة الموجودين في المملكة المغربية و30 دقيقة من الاتصالات الواردة خلال وجودهم هناك.

ويمكن لعملاء "اتصالات مصر" من e& الموجدين في المملكة المغربية استخدام 20 دقيقة من المكالمات الصادرة مجاناً خلال وجودهم في المملكة المغربية على مدار الأسبوع القادم.