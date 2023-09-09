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الرئيس الأميركي: شكراً محمد بن زايد

الرئيس الأميركي: شكراً محمد بن زايد
10 سبتمبر 2023 01:32

نيودلهي (الاتحاد)

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وجَّه الرئيس الأميركي جو بايدن، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمام قادة مجموعة دول «العشرين»، خلال قمتهم المنعقدة في نيودلهي، على جهود سموه في دعم مشروعات الممر الاقتصادي لربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا. 
وكرر الرئيس الأميركي في كلمة أمام قادة «العشرين» شكره لصاحب السمو رئيس الدولة، قائلاً «أرغب في قول: شكراً شكراً شكراً، لا أعتقد أننا كنا نستطيع تحقيق ذلك لولاك». وجرى أمس توقيع مذكرة تفاهم لمشروع اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ليسهم في تطوير البنى التحتية التي تشمل سككاً حديدية، ويوفر فرص عمل طويلة الأمد.
ومن المتوقع أن يزيد الممر الاقتصادي، التبادل التجاري بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وأن يعمل على مد خطوط أنابيب لتصدير الكهرباء والهيدروجين. 
كما سيسهم الممر الاقتصادي في ضمان أمن الطاقة العالمي، وسيضم مد كابلات لنقل البيانات، وسيربط موانئ الشرق الأوسط وأوروبا والهند.

جو بايدن
الإمارات
الولايات المتحدة
محمد بن زايد
قمة مجموعة العشرين
الهند
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