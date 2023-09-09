عبدالناصر الشعالي: مشاركة الإمارات في قمة الـ 20 تعكس عمق واستراتيجية العلاقات الثنائية مع الهند

نيودلهي (وام)

أكد الدكتور عبدالناصر الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند، أهمية مشاركة الإمارات في قمة مجموعة العشرين التي انطلقت أمس في العاصمة الهندية نيودلهي وتستمر يومين.

وقال: إن هذه المشاركة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والتاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تشارك في مجموعة العشرين كدولة ضيفة للعام الثاني على التوالي، وللمرة الثالثة منذ عام 2020، مما يعكس التزام الدولة الراسخ بالتعاون متعدد الأطراف وتحقيق الأولويات الدولية في جميع القطاعات.

وحول أهمية زيارة فخامة رئيس الوزراء الهندي لدولة الإمارات مؤخراً، قال الدكتور عبدالناصر الشعالي: إن الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين تعطي زخماً للعلاقات الثنائية في كافة المجالات، وتعزز التعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة. وأضاف: «إن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، أسهم في زيادة التبادل التجاري الكلي بين البلدين إلى أكثر من 80 مليار دولار، وأيضاً زيادة التبادل التجاري غير النفطي إلى أكثر من 50 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الإماراتية في الهند في القطاعات والمجالات المختلفة، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين».

وأوضح أن دولة الإمارات داعمة لأجندة واستراتيجية جمهورية الهند خلال استضافتها لقمة مجموعة العشرين، وفي كافة الاجتماعات التي عقدت على مدار العام وشملت اجتماعات وزراء الخارجية والوزراء المعنيين بمجموعات العمل، وأنها تلتزم بالمساهمة بفعالية في ملفات مجموعة العشرين تحت رئاسة الهند.

مشاركة

شدد الدكتور عبدالناصر الشعالي على أن مشاركة دولة الإمارات في عملية مجموعة العشرين هذا العام لها أهمية خاصة، حيث تتزامن مع استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في نوفمبر القادم في مدينة إكسبو دبي، وهو ما يقدم فرصة لمزيد من التوافق بين أجندة مجموعة العشرين و«COP28» من خلال استغلال أوجه التفاعل المشترك، عبر المناقشات والمبادرات، بشأن العمل المناخي وانتقال الطاقة وتمويل التنمية المستدامة.

وأكد أن دولة الإمارات تثمن الجهود التي تبذلها رئاسة الهند لضمان نجاح وتحقيق نتائج مثمرة لمجموعة العشرين هذا العام تحت شعار «أرض واحدة، أسرة واحدة، مستقبل واحد»، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ستستمر، بصفتها دولة ضيفة فاعلة في مجموعة العشرين، في دعم شمولية المنظمات متعددة الأطراف والمنتديات الدولية، من خلال تمثيلها ودعمها لاحتياجات الاقتصاديات النامية والأقل نمواً.